Gaziantep FK uzatmalarda turladı

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Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda normal süresi 1-1 sona eren maçta Etimesgut Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Maçtan dakikalar
39. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Mirza'nın penaltı noktası gerisinden sert şutu dışarı çıktı.
45+2. dakikada Gradel'in ceza sahası sol çaprazından kaleye şutu savunmadan döndü, dönen topla buluşqan Arda Kızıldağ'ın şutu ağlarla buluştu. 1-0
48. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömürcan'ın sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
65. dakikada Markovic'en ceza sahası sol çizgiden içeri çevirdiği topa Arda'nın kafa vuruşu az farka auta çıktı.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mehmet Han, dönerek vuruşu kalecinin sağından filelere gitti. 1-1
93. dakikada Markovic'in kullandığı serbest vuruşta savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşıya karşıya kalan İlker meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Ozan Ergün, Gökmen Baltacı, Hasan Hüseyin Tetik
Gaziantep FK: Batuhan Şen, Salem M'Bakata, Ertuğrul Ersoy (Papy Djilibodji dk. 100), Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Marko Jevtovic, Ogün Özçicek (Janio Bikel dk. 46), Mirza Cihan (Lazar Markovic dk. 46), Max Gradel (Onurhan Babuşcu dk. 77), Maxim (Oğulcan Çağlayan dk. 46), Albian Ajeti (İlker Karakaş dk. 62)
Yedekler: Mustafa Burak, Junior Morais, Luka Stankovski, Brayan Riascos
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Etimesgut Belediyespor: Tuğran Burak Tuğ, Nuri Merih, Berk Akgönül (Mehmet Tekeci dk. 85), Batuhan Günaldı (Mehmet Han Küçük dk. 71), İsmail Onur Kalkan (Mertan Caner Öztürk dk. 101), Batuhan Salman (Fatih Arhan dk. 85), Talha Özler, Kaan Aygün, Miraç Acer, Kürşat Yavaş (Mehmet Emin Keskin dk. 46), Yakup Alkan (Rüstem Yiğit dk. 46)
Yedekler: Abdülaziz Demircan
Teknik Direktör: Alper Gülter
Goller: Arda Kızıldağ (dk. 45+2), İlker Karakaş (dk. 93) (Gaziantep FK), Mehmet Han (dk. 90) (Etimesgut Belediyespor)
Sarı kartlar: Marius Sumudica, İlker Karakaş, Ertuğrul, Batuhan Şen (Gaziantep FK), İsmail Onur, Mehmet Emin, Rüstem Yiğit (Etimesgut Belediyespor)