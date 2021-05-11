Gaziantep FK Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Rizespor ile oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Gaziantep FK, ligde sadece Ankaragücü ve Denizlispor'u daha fazla mağlup edebildi. Gaziantep FK'ya konuk olduğu son maçı 2-0 kaybeden Rizespor, Ekim 2010'dan bu yana üst üste iki lig ziyaretinden mağlup dönmüyor.

Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan ilk üç resmi maç berabere biterken, daha sonraki 13 karşılaşmadan tek beraberlik çıktı. Süper Lig'de oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabilen Gaziantep FK, daha önceki yedi karşılaşmada tek yenilgi almıştı. Deplasmanda oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla bir yenilgi ve bir galibiyet alan Rizespor, son karşılaşmada Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, ligde Şubat 2019'dan bu yana üst üste iki dış saha maçı kazanamıyor.

Bu sezon Süper Lig'de skor avantajını yakaladığı maçlarda Gaziantep FK ve Rizespor'dan daha fazla puan kaybı yaşayan tek takım Fatih Karagümrük. Gaziantep FK santrforu Muhammet Demir, Süper Lig'de Rizespor'a karşı ilk 11 çıktığı son dört maçta beş gole doğrudan katkı sağladı. Bu sezon ligde dokuz golü bulunan Milan Skoda, Süper Lig tarihinde Emmanuel Tetteh ve Leonard Kweuke'nin ardından Rizespor formasıyla üst üste iki sezon 10+ gole ulaşan üçüncü yabancı oyuncu olabilir.

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Braian Samudio, sezonun ilk yarısındaki maçta Gaziantep FK filelerini havalandırmıştı. Süper Lig'de yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 11 maçı kazanamayan Bülent Uygun, son üç karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

GAZİANTEP FK RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Rizespor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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