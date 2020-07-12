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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 11:37,Son Güncelleme:

Gaziantep FK, Kayseri deplasmanında! Kayode belirsizliği...

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Gaziantep FK, Kayseri deplasmanında! Kayode belirsizliği...
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Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 32. haftasında yarın HES Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Yarın Kadir Has Stadı'nda saat 18.30'da oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kayseri deplasmanı öncesinde çıktığı son 5 maçta da yenilmeyerek moral bulan Gaziantep temsilcisi, Kayseri'den de puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Geride kalan haftalarda 10 kez galip gelip, 11 kez de berabere kalan Güneydoğu Anadolu ekibi, 31 puanla düşme hattından çıkmaya çalışan rakibini ligin ilk yarısında 3-0 yenmişti.

Gaziantep Futbol Kulübünde sakat veya cezalı oyuncunun bulunmadığı, hafif ağrıları bulunan Kayode'nin de durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

 

Gaziantep FK, Kayseri deplasmanında Kayode belirsizliği...

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