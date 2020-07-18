Süper Lig'in 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa, daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1'ini yitiren lacivert-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 23 puanla küme düşme hattından uzaklaştı. Kasımpaşa, ligde 33. haftaya 39 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 4-3 kazanmıştı.

Süper Lig tarihinde Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan tek maçı bu sezonun ilk yarısında Gaziantep ekibi 4-3 kazandı. Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen ve 12 puan toplayan Gaziantep FK, sezonun ilk 10 iç saha karşılaşmasından aynı puanı çıkarabilmişti. Deplasmanda çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Kasımpaşa, bu üç karşılaşmada da rakip filelere ikişer gol gönderdi.

Bu sezon İstanbul takımlarına rakip olduğu dokuz Süper Lig maçında da en az ikişer gol yiyen Gaziantep FK, evindeki dört karşılaşmanın üçünden puansız ayrıldı.

Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Kasımpaşa, tek yenilgisini geçen sezon Ankaragücü'den aldı. Süper Lig'e verilen ara sona erdiğinden bu yana oynanan altı maçlık süreçte mağlubiyet almayan tek takım olan Gaziantep FK, aynı zamanda ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi konumunda.

Gaziantep FK Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 33. haftasında 18 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 21:00'da başlayan mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK formasıyla en fazla gole doğrudan katkı sağlayan isim olan Olarenwaju Kayode, sezonun ilk yarısındaki Kasımpaşa maçında üç golde pay sahibi olmuştu.

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, Süper Lig'e verilen ara sona erdiğinden bu yana çıktığı altı maçın beşinde birer gole doğrudan katkı sağladı. Kasımpaşa'nın deplasmanda attığı son altı Süper Lig golünün dördünde Mame Thiam'ın doğrudan katkısı var.

Dış sahada çıktığı son iki Süper Lig maçında üç gol atan Kasımpaşa forveti Bangaly-Fode Koita, sezonun ilk 10 deplasmanında iki gol sevinci yaşayabilmişti.