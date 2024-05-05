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Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 35. hafta!

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Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Trendyol Süper Lig 35. hafta
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 10:22

Süper Lig’de düşme hattında olan Gaziantep FK ile Hatayspor 35. haftada karşı karşıya geliyor. Düşme hattında olan iki takım da sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Gaziantep FK 34 puanla 17. sırada yer alırken Hatayspor ise 33 puanla 18. sırada bulunuyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada iki ekip de varını yoğunu ortaya koyacak. Peki, Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Gaziantep FK evinde Hatayspor’u konuk ediyor. Son haftaların yaklaştığı Süper Lig’de özellikle son sıralardaki takımlar ligde kalma mücadelesi veriyor. Süper Lig’de Gaziantep FK 34 puanla 17. sırada yer alırken Hatayspor ise 33 puanla 18. sırada bulunuyor. İki takım da sahaya galibiyet almak için çıkacak. Maçı Halil Umut Meler yönetecek. Peki, Gaziantep FK Hatayspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte yayın bilgisi...

GAZİANTEP FK HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Hatayspor maçı 5 Mayıs Pazar günü oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı Gaziantep FK Hatayspor maçı saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren Gaziantep FK, Hatay ile toplamda 7 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Gaziantep FK, 1'ini Hatayspor kazanırken, 3 karşılaşma ise beraberlik sonuçlandı.

 

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