Canlı Anlatım: Gaziantep FK Göztepe maçı

Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Göztepe bu maçı kaybetmesi halinde Süper Lig'e veda edecek.
CANLI SKOR: GAZİANTEP FK 0-0 GÖZTEPE
İlk yarı sonucu: 0-0
MÜCADELENİN İLK 11'LERİ
Gaziantep FK XI: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Vetrih, Mirza Cihan, Sagal, Maxim, Muhammet.
Göztepe XI: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Atakan, Yalçın, Halil, Tijanic, Lourency, Di Santo.
GAZİANTEP FK GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.