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Canlı Anlatım: Gaziantep FK Göztepe maçı

#Süper Lig#Gaziantep Fk#Göztepe
Canlı Anlatım: Gaziantep FK Göztepe maçı

Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Göztepe bu maçı kaybetmesi halinde Süper Lig'e veda edecek.

CANLI SKOR: GAZİANTEP FK 0-0 GÖZTEPE

İlk yarı sonucu: 0-0

MÜCADELENİN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK XI: Günay, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Kitsiou, Furkan, Vetrih, Mirza Cihan, Sagal, Maxim, Muhammet.

Göztepe XI: Arda, Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Atakan, Yalçın, Halil, Tijanic, Lourency, Di Santo.

GAZİANTEP FK GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Göztepe maçı bugün saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süper Lig#Gaziantep Fk#Göztepe

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