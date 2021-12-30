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Gaziantep FK Bursaspor maçı, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesi kapsamında bir üst tur mücadelesi verecek olan Gaziantep FK ve Bursaspor, en iyi 11'i ile sahada olacak. Peki, Gaziantep FK Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler

GAZİANTEP FK BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesi kapsamında Gaziantep FK, Bursaspor'u konuk edecek. 30 Aralık Perşembe günü saat 18.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.