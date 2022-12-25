Gaziantep FK-Beşiktaş maçında çok konuşlan karar! Atilla Karaoğlan, VAR uyarısı sonrası...

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Gaziantep FK ile Beşiktaş'ın 1-1 berabere kaldığı Süper Lig'in 15. hafta maçında gergin anlar yaşandı.

Maçın 24. dakikasında Kevin N'Koudou ile Stelios Kitsiou arasında yaşanan ikili mücadele sonrası iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.

KAFAYLA MÜDAHALE

N'Koudou rakibine kafasıyla müdahalede bulundu ve Kitsiou yere düştü. N'Koudou, sarı kart gördü

Saha içerisi kısa süreliğine karışırken Gaziantepli oyuncular, hakeme N'Koudou'nun kırmızı kart görmesi yönünde itirazlarda bulundu.

VAR'DA İNCELEDİ, KARARI DEĞİŞMEDİ

Ardından hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi, sarı kart kararını değiştirmedi.

GAZİANTEP FK'DAN PAYLAŞIM

Hakemin kararını değiştirmemesi üzerine Gaziantep FK, pozisyon sonrasında sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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FARKLI GÖRÜŞLER

Sosyal medyada pozisyonun kartın rengi konusunda çok farklı paylaşımlar da yapıldı.

NİHAT KAHVECİ: BANA GÖRE NET KIRMIZI

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, pozisyonun ardından sosyal medya hesabından "N'Koudou'nun pozisonu net kırmızı bana göre" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.