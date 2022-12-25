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Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Gaziantep Fk#Süper Lig
Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 14:53

Gaziantep FK Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de heyecan devam edecek. 11 kez karşılaştığı Antep ekibi karşısından 7 kez galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 3 karşılaşmada da mağlubiyet yaşamıştı. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın ilk 11'leri

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Gaziantep FK Beşiktaş maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Antep ekibinin evinde oynanan 5 maçta sadece 1 kez galibiyet elde edebilen Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde bu istatistiği de değiştirme mücadelesi verecek. Peki, Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

GAZİANTEP FK BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 15'incin Hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk edecek. 25 Aralık Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER

Gaziantep FKGünay, Djilobodji, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Merkel, Kitsiou, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Necip, Atiba, Gedson, N'Koudou, Cenk, Weghorst

 

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#Beşiktaş#Gaziantep Fk#Süper Lig

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