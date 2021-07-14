Gaziantep FK 2 - 1 Sumgayıt (Hazırlık maçı)
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Azerbaycan ekibi Sumgayıt ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep FK 2-1 kazandı.
Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Sumgayıt FKyı 2-1 mağlup etti.
Yeni sezon hazırlıklarını Boluda sürdüren Gaziantep FK, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Sumgayıt FK ile mücadele etti.
Bolu Karaçayır Tesisleri'nde oynanan maçta Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 30. ve 40. dakikalarda Nouha Dicko kaydetti. Sumgayıt FK'nın tek golü ise 85. dakikada Ali Ghorbani'den geldi.