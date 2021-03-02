Gaziantep FK 2-1 Gençlerbirliği (Maçın özeti ve golleri)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK, 10 kişi kaldığı maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep FK, 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçı 2-1 kazandı ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Kenan Özer ve 80. dakikada Jefferson kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü 18'de Lima'dan geldi.
Ev sahibi takımda 58. dakikada Kevin Mirallas kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Mirallas, haftaya Beşiktaş ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 43'e yükseltirken Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
İlk yarı
17. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın çektiği şut kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Bahattin Şimşek, gölü verdi: 0-1.
24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın içeri çıkarttığı pasla buluşan Furman'nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
54. dakikada Maxim'in korner atışında Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
59. dakikada Gaziantep, beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yakın yerde rakibinden topu kapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.
64. dakikada sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında penaltı noktasına yakın alanda topla buluşan Maxim'in sert şutunda, top kaleci Nordfeldt'den döndü.
70. dakikada ceza sahasında rakibinden topu alan Olkowski, Dicko'ya pas verdi. Dicko'nun şutunda, kaleci Nordfeldt topu engelledi.
79. dakikada Gaziantep, öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında ceza alanı içinde Jefferson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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