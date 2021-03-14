Gaziantep FK 2-0 Denizlispor (Maçın özeti)
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Denizlispor karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Denizlispor, 51. dakikada Özer Özdemir'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde sahneye Dicko çıktı ve ev sahibini öne geçirdi.
Son sözü 90+3'te penaltıdan Muhammed Demir söyledi ve Gaziantep FK, Denizlispor'u 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 46 puana yükseldi. Denizlispor ise 24 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada ceza sahası dışında topla bulaşan Rodallega'nın dönerek çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.
8. dakikada Gaziantep oyuncusu Dicko, hatalı pastan kazandığı topla ceza sahasına ilerledi. Kaleci Cenk Gönen'i çalımlayarak geçen Dicko'nun vuruşunda, kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.
40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahasına girerek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45 2. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Dicko'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
70. dakika ev sahibi Gaziantep öne geçti. Sol kanatta ceza sahasına yakın noktadan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Dicko meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
71. dakikada ceza yayına yakın noktada Rodallega'nın serbest vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.
82. dakikada sağ kanattan ilerleyen Kenan Özer'in ceza sahasına gönderdiği pas ile buluşan Maxim'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.
90 3. dakikada ceza sahasında kaleci Cenk Gönen'in Muhammet Demir'e müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi Gaziantep'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İLK 11'LER
Gaziantep FK 11'i: Günay, Jefferson, Toşça, Kenan, Junior Morais, Olkowski, Andre Sousa, Rashid, Maxim, Vetrih, Dicko.
Denizlispor 11'i: Cenk, Özer, Oğuz, Mustafa, Ayman, Kubilay, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega.