Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş (Süper Lig maçı özeti)

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Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Gaziantep'yte oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, 31. dakikada Immobile'nin kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye Maxim çıktı ve skoru belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, maç eksiğiyle zirvenin 5 puan gerisinde kaldı. Gaziantep'in puanı ise 4 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada rakip ceza yayı gerisinde topla buluşan Maxim’in yerden sol köşeye vuruşunu kaleci Mert uzanarak kontrol altına aldı.

21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Immobile’nin yerden sert şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada Immobile'nin kaleci Dioudis'in müdahalesiyle yerde kalması neticesinde VAR tavsiyesiyle inceleme yapıldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

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31. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Ciro Immobile kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek Beşiktaş’ı öne geçirdi. 0-1

34. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya Okereke’nin aşırtma vuruşu yandan dışarı çıktı.

47. dakikada savunma arkasına sarkarak kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Okereke'nin yerden şutunu kaleci kurtardı.

65. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında tehlikeli noktadan Masuaku ile kullandığı serbest vuruşta top yan direğin dibinden dışarı çıktı.

68. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol çaprazından şutu kaleci Dioudis'te kaldı.

73. dakikada Mustafa'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lungoyi'nin yerden sert şutu kaleci Mert'ten döndü.

80. dakikada sağ kanattan Rashica'nın yerden pasına Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşu üstten auta çıktı.

90+5. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Kodro'nun indirdiği topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken, meşin yuvarlağı önünde bulan Maxim'in şutu ağlara gitti. 1-1

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy, Saborit, Viana, Emre Taşdemir, Ndiaye, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Sorescu, Okereke.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

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