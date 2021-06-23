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Basketbol
aa-spor
Haber Giriş: 23.06.2021 - 14:54 | Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol'da Tutku Açık dönemi

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Gaziantep Basketbol'da Tutku Açık dönemi

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Empera Halı Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Tutku Açık oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezondaki başantrenörlük görevi için Tutku Açık ile anlaşmaya varıldığı belirterek, "Ailemize 'hoş geldin' diyor başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açık ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

Gaziantep Basketbolda Tutku Açık dönemi

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