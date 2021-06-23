Gaziantep Basketbol'da Tutku Açık dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezondaki başantrenörlük görevi için Tutku Açık ile anlaşmaya varıldığı belirterek, "Ailemize 'hoş geldin' diyor başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açık ile bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.

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