Gazi Oyunları'nın meşalesi yakıldı

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SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Babam bizleri spora destek vermemiz konusunda her zaman öğütledi. Sani Konukoğlu sanayi ve sosyal sorumluluk alanında olduğu gibi Gaziantep’te sporun gelişimine de öncülük ederek önemli katkılar sundu” ifadelerini kullandı.

"HER ALANDA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE GELİYOR"

Açılışa katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Türkiye yüzyılında ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporla her alanda güçlü Türkiye geliyor” dedi. Bak, “Gaziantep yatırımlarla, ortaya konulan performansla spor şehri olma yönünde önemli adımlar atıyor” derken şöyle devam etti: “Türkiye yüzyılında ülkemiz daha güçlü olacak. Yapılan yatırımlarla, bilim adamlarıyla, sporla her alanda güçlü Türkiye geliyor. Bu Türkiye’nin geleceği de gençlerimizdir. Sizlere güveniyoruz ve inanıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bölgesinde güçlü bir Türkiye var. Bunun teminatı da gençlerdir. Dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları istiyoruz. Bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinletmek istiyoruz.”

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Açılışa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

TOPLAM 1 MİLYON TL ÖDÜL DAĞITILACAK

10 milyon TL bütçeli, 1 milyon TL ödüllü 2. Gazi Oyunlarında; 26 tesiste basketbol, futbol, voleybol, kort tenisi, futsal, karate, floor curling, taekwondo, hentbol, ayak tenisi, dart, bocce, hokey, atletizm, masa tenisi, oryantiring, güreş, okçuluk, badminton ve yüzme branşlarında müsabaka yapılacak. Gazi Oyunlarının ilki G.Saray Başkanı merhum Mustafa Cengiz anısına düzenlenmişti.