Gazi Koşusu'nun şampiyon kardeşleri!

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına ‘Merhaba’ dediği yıl Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 97’ncisi düzenlenen Gazi Koşusu’nu Urfa Aslanı isimli atın jokeyi Mehmet Kaya zaferle noktaladı.

Tecrübeli jokey büyük yarışın hemen ardından sıcağı sıcağına verdiği özel röportajda birçok ilginç detayı Hürriyet okurları ile paylaştı.

Kaya ailesinden Ömer Kaya’nın 2007 yılında Inspector isimle atla zafere ulaştığı Gazi Koşusu’nda 2010’da Selim Kaya, Mystical Storm’la büyük kupayı kazanmıştı. Pazar günü de ailenin en küçük kardeşi Mehmet Kaya, Urfa Aslanı ile Gazi’yi kazanınca bu anlamlı yarışta aynı ailenin 3 jokeyinin elde ettiği büyük başarı tarihe geçti.

MEHMET KAYA, KUPAYI RAHMETLi AĞABEYLERiNE ADADIĞINI SÖYLEDi

ÖMER VE REMAZAN KAYA DA GÖREBiLSEYDi

97’nci Gazi Koşusu'nu kazandıktan sonra büyük kupayı 2016 yılında Ankara’da koşulan bir yarışta Beybaran isimli atın devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden ağabeyi Ömer Kaya’ya ve onun ölümüne üzülerek kalp krizi geçiren ağabeyi Remazan Kaya’ya adayarak duygusal bir mesaj veren Mehmet Kaya “Keşke onlar de aramızda olsaydı da üçüncü kardeşinin de büyük derbiyi kazandığını görebilseydi” dedi.

OĞLUMUN iSMiNiN SELiM OLMASINI AĞABEYiM SELiM KAYA iSTEDi

KAYA’LAR OLARAK TAM 27 KARDEŞiZ

Hürriyet'e 27 kardeş olduklarını belirten Mehmet Kaya kendisinin de 1 erkek, 3 kız babası olduğunu söylerken kazanan atın sahibi Urfa Aslanı’nın sahibi olan oğlu Selim Kaya’nın adını ağabeyi ünlü jokey Selim Kaya’nın “Ona benim adımı ver ailede iki Selim Kaya olsun” dediğini belirtti.

ULTRA ASLANI’NIN ANNESiNiN BiZE ŞAMPiYON VERECEĞiNi BiLiYORDUK

WAiMARiA’YI SATIN ALIRKEN ÇOK iNANDIK

Kendi ailesinin yetiştirdiği atla büyük derbiyi kazanmalarının mutluluğunu anlatan Mehmet Kaya, “Urfa Aslanı’nın annesi Waimaria’yı satın alırken onun bize büyük bir şampiyon vereceğine çok inandık. Çiftleşmesini yaparken, çiftlikte büyütürken, yarış hayatına ilk başladığı günlerde büyük heyecanlar yaşadık, hayallerimizi anne kısrağımızın üzerine kurguladık.

AĞABEYiM SELiM KAYA’NIN ATA iLK BiNDiĞiNDEKi YORUMU ‘BUNA iYi BAKIN, KIYMETiNi BiLiN’ OLDU

‘UZUN KOŞABiLECEK KALiTEDE GAZi’Yi KAZANABiLiR’ DEDi

Urfa Aslanı için bize ilk müjdeyi ağabeyim jokey Selim Kaya verdi. Kendisi kamçı kullanmadan 2022 Ekim ayında 1400 metrede bu ata bindi ve yarıştan sonra bana, “Hayırlı olsun bu at uzun koşabilecek kalitede bir at. Buna iyi bakın, kıymetini bilin, bu at Gazi’yi kazanabilir” dedi ve biz de yarış seçtik, kışın dinlendirdik ve yıpratmadan Gazi Koşusu’na getirdik. Selim ağabeyim haklı çıktı.

CUMAYA KADAR ÇOK HEYECANLIYDIM AMA SONRASINDA HiÇ STRESiM YOKTU

YARIŞ GÜNÜ SAKiNDiM GELDiM VE KAZANDIM

Cuma gününe kadar çok heyecanlıydım ama Gazi balosuna gidene kadar bu büyük heyecanım sürdü. Ama baloda arkadaşlarla, dostlarla konuşunca stresimi attım, heyecanım uçtu gitti. Gazi öncesi geceyi çok sakin ve huzurlu geçindim sadece sivri sinekler beni biraz ısırdı. Onun haricinde en ufak bir stresin bile yoktu. Sanki Gazi koşmayacakmış gibi sakindim. Kızlarımla sohbet ettim, sabah kalkıp kahvaltımı yaptım ve gelip kazandım. Yarın gene yarış var at biniyorum, sonraki gün gene bineceğim ama bu yarışın mutluluğu bir başka.”

‘ADINDA ANADOLU ASLANI’NDAN ESiNLENDiK, iSMiNi OĞLUM KOYDU’

URFA ASLANI ÇOK FARKLI BiR ATTI

Anne Waimaria’nın ilk yavrusu, yani Urfa Aslanı’nın ağabeyi Doğa Kanunu çok kaliteli bir attı ama bu at çok daha farklı bir at olacağı hemen anlaşıldı. İki yıl önce Anadolu Aslanı ile Gazi Koşusu’nda beşinci olmuştum, o zaman bu tay da 1 yaşındaydı o gün oğlum Selim ‘Baba bu atın adı da Urfa Aslanı olsun’ dedi.”

‘ATATÜRK ADINA KOŞULAN BiR YARIŞI KAZANMANIN GURURU ANLATILAMAZ’

HEDEFiM GAZi’Yi 2. KEZ KAZANMAK

Gazi’yi kazandıktan sonra rüyada gibiyim. Evlatlarımın, arkadaşlarımın beni tebrik etmesi apayrı bir mutluluk ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan bir yarışı kazanmanın gururu, mutluluğu, keyfi anlatılamaz. Bundan daha büyük başarı olamaz. Yeni hedefim ikinci kez Gazi’yi kazanabilmektir.

