Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 98. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğinde 2.28.36'lık derecesiyle Dragon Flame safkanı kazandı. Koşunun ardından Sözen, yarışı kazanan safkan Dragon Flame ile birlikte tribünleri selamladı.

Şampiyon atın sahibi Emrah Agun'a kupayı Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Yüksek Komiserler Kurulu Başkanı Ebubekir Gizligider takdim etti. Kazanan atın antrenörü Engin Bekiroğulları, plaketini İstanbul Valisi Davut Gül'ün elinden aldı. 98. Gazi Koşusu'nu kazanan Akın Sözen'e ödülünü, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verdi.

AKIN SÖZEN: "BU GERÇEKTEN ZİRVE"

Sözen daha sonra şampiyonluk kupasını havaya kaldırırken, tribünlerden yoğun alkış aldı. Akın Sözen daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözen, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Çok mutluyum. Bu duyguyu yaşamak isteyen bütün arkadaşlarım inşallah yaşarlar. Bu gerçekten zirve” diyerek yarışları izlemeye gelenlere teşekkür etti.

EMRAH AGUN: "ÇOK GURURLUYUZ"

Safkan Dragon Flame'nin sahibi Emrah Agun ise, "Hep bu günün hayalini yaşamıştık. Bugün buna sebep olan bütün ekibin eline sağlık. Çok onurluyuz, çok gururluyuz. Çok teşekkürler geldiğiniz için" diye konuştu.

Antrenör Engin Bekiroğulları ise duygularını şu sözlerle aktardı: "Bu yarışı çok kez koşma fırsatı buldum. İkinciliklerle kaybetmiştim. Kazanmayı çok istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Teşekkür ederim."

Tarihi yarışı kazanan Dragon Flame isimli safkanın jokeyi Akın Sözen, şampiyonluğunu Arda Güler'in ikonikleşen sevinciyle kutladı.

22 SAFKAN KATILDI

Üç yaşlı safkan İngiliz atlarının kariyerlerinde yalnızca bir kez koşabildiği, 2 bin 400 metre mesafeli çim pistte gerçekleşen bu prestijli yarışa 22 safkan katıldı.

GAZİ KOŞUSU BÜYÜK ÖDÜLÜ: 13.5 MİLYON TL

7'den 70'e milyonlarca kişinin sonucunu merakla beklediği bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13,5 milyon TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5 milyon 400 bin TL, üçüncüye 2 milyon 700 bin TL, dördüncüye 1 milyon 350 bin TL ve beşinciye ise 675 bin TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin TL’lik bir ikramiye kazanmış olacak. At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 TL’ye ulaşacak.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE GAZİ KOŞUSU

1927 yılında ilk kez düzenlenen Gazi Koşusu’nu Ali Muhiddin Hacıbekir’in Neriman isimli kısrağı kazanmıştı. Yarış, günümüze kadar kesintisiz olarak devam etti. Organizasyonda en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına ait.

EN FAZLA KAZANAN EKÜRİ

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri Eliyeşil Ekürisi oldu. Eliyeşil Eküris 1950 yılında Darling ile başlayan ve devamında Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez birinci oldu.

EN ÇOK KAZANAN JOKEY

Mümin Çılgın ise Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey oldu.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 7 YIL KAZANDI

Jokey Ahmet Çelik, kırılması zor bir rekoru elinde bulunduruyor. Çelik, 2015 yılında Renk ile başlayan ve devamında Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018), The Last Romance (2019), Call To Victory (2020) ve Burgas (2021) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu tam 7 yıl üst üste kazanarak önemli bir rekorun altına imza attı.