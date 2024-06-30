Akın Sözen kimdir, kaç yaşında, nereli,? 98. Gazi Koşusu şampiyonu Dragon Flame'in sahibi kim? Dragon Flame'in Jokeyi Akın Sözen'in biyografi bilgileri

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1987 Kastamonu Çatalzeytinli doğumlu Akın Sözen, 2004 yılından beri at biniyor. Sözen, genç yaşında pek çok zafer elde etmesi ile kendi kulvarında adından söz ettirmişti.

Akın Sözen, Emrah Agun'un sahip olduğu, İbrahim Bekiroğulları'nın antrenörlüğünü yaptığı Dragon Flame ile 98. Gazi Koşusunu kazandı.

FUTBOLCULUKTAN JOKEYLİĞE

Bin 200 kişinin katıldığı seçmelerde, Arda Turan, Uğur Uçar, Mülayim Erdem ve Cafercan Aksu gibi isimlerle birlikte Galatasaray altyapısına kabul edilen 7 kişiden biri olan Akın Sözen’ın hayatı adeta film gibi. Şu anda Türkiye’nin en ünlü jokeylerinden biri olan Sözen, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söylerken, “Ama işin garibi şans bana Galatasaray’da güldü” dedi. Yıldız takımındayken her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü jokey, “Ne olduysa sezonunun tamamlanması ve yaz tatili için ara verilmesiyle oldu. Yeniden toplandığımızda arkadaşlarımı tanıyamadım. Hepsinin boyları uzamış ve sakalları çıkmıştı. Bense sanki daha da kısalmıştım. O zamanki hocamız ‘Jön Ahmet’, gelişim göstermem için beni İstanbulspor’a göndermek istedi” ifadelerini kullandı. Galatasaray’dan başka bir yerde oynamak istemediği için futbolu bırakan Akın Sözen, o dönem büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti.



‘JOKEYLİK DAHA ZOR’



Okocha, Baliç gibi yıldız bir oyuncu olmayı hayal ederken, bir anda kendisini ata binerken bulduğunu ifade eden Akın Sözen, jokeyliğin futbolculuğa göre daha zor ve riskli bir meslek olduğunu söyledi. Başarılı jokey, önceden hiçbir şeyin kendisine futbolu unutturamayacağını düşündüğünü söylerken, “Ancak şimdi jokey olmak için doğmuşum diyorum” ifadelerini kullandı.

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AKIN SÖZEN'DEN GAZİ KOŞUSU YORUMU

Akın Sözen: "Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk."

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EMRAH AGUN: BİZİ MAHÇUP ETMEDİ

Dragon Flame'in sahibi Emrah Agun: "Atımıza güveniyorduk. İnancımız çoktu. Dinlenerek gelmesini istemiştik, bizi mahçup etmedi. Çok mutluyuz."