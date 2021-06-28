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HaberlerSpor HaberleriGazi Koşusu'nda 7'de 7 yapan Ahmet Çelik'in sırrı: Maksimum rahatlık, minimum stres
GeriSpor Gazi Koşusu'nda 7'de 7 yapan Ahmet Çelik'in sırrı: Maksimum rahatlık, minimum stres
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Spor Arena
Haber Giriş: 28.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Gazi Koşusu'nda 7'de 7 yapan Ahmet Çelik'in sırrı: Maksimum rahatlık, minimum stres

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Gazi Koşusu’nda rekor üstüne rekor kıran Ahmet Çelik’in başarı formülü... Çelik, üst üste 7. zaferini elde ettiği gün 5 yarışa daha katıldı. Gazi Koşusu’nun ardından yapılan Ali Rıza Bey Koşusu’nu da kazanan Çelik, “Sonuçta bu da bir yarış, diğerleri de. Kendinde baskı yaratmayacaksın” diyor.

Spor servisi / Adil DEMİRÇUBUK - Pandemi nedeniyle seyircilerin alınmadığı 95. Gazi Koşusu’nu canlı olarak izleme şansına erişen az sayıdaki kişilerden biri olarak yarış sonrası en çok merak ettiğimiz konu, şampiyon jokey Ahmet Çelik’in neler hissettiği idi. Dile kolay, üst üste 7. kez kazanarak, inanılmaz bir rekorun sahibi olmuştu. Ahmet Çelik’le konuşmadan önce aklımızda birçok soru vardı; Bu yarışa nasıl hazırlandı? Bundan sonraki hedefleri? Ama kendisiyle konuşunca bu soruların pek bir anlamının olmadığını gördüm; zira karşımda dünyanın en ‘rahat’ insanlarından biri vardı. Yarışlara ‘sıfır’ baskı ve stresle çıktığını hayretle ve imrenerek öğrendim...

FAZLA ENERJİ ZARAR VERİR

· Kendimi, senin yerine koyuyorum; Türkiye’nin en önemli yarışına katılacaksam sadece ona odaklanırım, başka hiçbir yarışa katılmam bile. Ama sen bugün Gazi Koşusu dışında 5 yarışa daha katıldın...

Herkesin kendine has davranışı vardır. Ben fazla enerji, adrenalin toplamak istemiyorum. Fazla enerji, zarar verir! Kimseye tavsiye etmem. Ben, Gazi Koşusu var diye ekstra hiçbir şey yapmıyorum, rutin yaşıyorum. Sonuçta bu da bir yarış, diğerleri de. Tamam, büyük bir ismi var ama kendinde baskı yaratmayacaksın.

Gazi Koşusunda 7de 7 yapan Ahmet Çelikin sırrı: Maksimum rahatlık, minimum stres

KAYBEDECEKSEK ZATEN KAYBEDECEĞİZ

Ben yılda 180-200 arası yarış kazanıyorum, hepsi Gazi değil, Grup 1 değil. Bulduğum her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Bazen de olmuyor, kazanamıyorum. Kısmetimizde ne varsa o olur. Kaybedeceksek zaten kaybedeceğiz. Ben inançlı olduğum için çok rahatım.

BURGAS ÜÇ ADAY ATTAN BİRİYDİ

· Senin için en önemli yarışlar her zaman Gazi Koşusu mu olmuştur yoksa en az onlar kadar değer verdiğin, hatırası olan başka yarışlar var mı?

Gazi Koşusu benim için çok çok önemli. Çünkü öyle bir yola girdik ki, Gazi Koşusu dendiği zaman herkesin aklına ilk ben geliyorum. Onun için Gazi Koşusu’nun yeri bende ayrıdır.

Gazi Koşusunda 7de 7 yapan Ahmet Çelikin sırrı: Maksimum rahatlık, minimum stres

· Burgas’ı kendin mi seçtin yoksa bir tesadüf mü oldu?

Yarışta binmem için bir sürü at teklif edildi ama ben üç taneyi ayırmıştım. Burgas o üç attan biriydi, o nasip oldu. Daha erken davransaydım, seçeneklerim çok daha fazla olabilirdi ama sonuçta Burgas nasip oldu ve onunla kazandım.

Gazi Koşusunda 7de 7 yapan Ahmet Çelikin sırrı: Maksimum rahatlık, minimum stres

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