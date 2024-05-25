Gazete ilanıyla ortaya çıkan gün: Dünya Futbol Günü D-Smart'ta kutlandı

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Bu günü ilk kez kutlayan ise Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart oldu. Dünya Futbol Günü’nü “Biz futbolu yaşıyoruz!” sloganlı bir ilanla kutladı. Fanatik Gazetesi’nde yayımlanan ilan, sosyal mecralarda çok konuşuldu.

BM KARAR ALDI

BM Genel Kurulu’nun Mayıs ayında yaptığı toplantıda, 25 Mayıs'ın "Dünya Futbol Günü" olarak kutlanmasına oy birliğiyle karar verildi. Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs'ta tüm ülkeleri, uluslararası organizasyonları, sivil toplum örgütlerini ve özel sektörü Dünya Futbol Günü'nü kutlamaya davet etti. Bu yeni gelişmeye kayıtsız kalmayan D-Smart ve D-Smart GO, Dünya Futbol Günü’nü spor gazetesine verdiği ilanla kutladı. İlanda, “Bugün, çoraptan top yapıp yanlışlıkla vazo kıranların, 3 korner 1 penaltı diyenlerin, markete gitmeye üşenip yüzlerce kilometre ötedeki deplasmana koşanların günü. Bugün, çocukken futbolcu olma hayali kuranların, 90 artıda gelen gole çocuk gibi sevinenlerin günü.” ifadeleri yer aldı. Gazetede ilanı gören futbolseverler, sosyal medyada paylaşım yapmaya başladı. İlan, kısa sürede sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi.

ÖZEL KAMPANYA

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D-Smart GO Mega Paketi’nin 25 Mayıs’a özel olarak “FUTBOLGUNU” indirim koduyla 599,98 lira yerine yılda sadece 299,99 lira olduğu duyurulan ilanda, 25 Mayıs Dünya Futbol Günü kutlandı.

RONALDO BU EKRANDA!

D-Smart, Asya’nın tüm futbol turnuvaları, Brezilya Ligi, Arjantin Ligi, Portekiz Ligi, Türk Takımlarının hazırlık ve Avrupa Kupaları Ön eleme turu maçlarıyla Almanya Kupasını izleyicileriyle buluşturuyor.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ve dünyaca ünlü yıldız Ronaldo, Jorge Jesus önderliğinde fırtına gibi esen Al Hilal, Japonya, Çin ve Güney Kore'nin en iddialı takımlarının maçları Türkiye'de sadece D-Smart üzerinden izlenebiliyor.

BU YIL İLK KEZ KUTLANDI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, bu yıl Mayıs ayında yaptığı toplantıda, futbolun bazı diğer spor dalları gibi dünya barışına, kalkınmaya katkı yaptığı bu nedenle de özel bir günle kutlanması gerektiği belirtildi.

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NEDEN 25 MAYIS?

25 Mayıs’ın Dünya Futbol Günü olarak belirlenmesinde 1924 Yaz Olimpiyatları esas alındı. Bundan tam 100 yıl önce olimpiyatlardaki futbol müsabakaları 25 Mayıs 1924’tebaşlamıştı. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, 25 Mayıs’ın Dünya Futbol Günü olması kararını aldı