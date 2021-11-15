Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off'lara yükseldi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor Aşılar bile değişebilir...Gizem çözüldü... Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Aşılar bile değişebilir...#Koronavirüs
Samuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacakSamuray kılıçlı caniye ve ailesine ne olacak?#Fatih Öncü
Meteorolojiden yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacakMeteoroloji'den yeni uyarı... İstanbul dahil çok sayıda kentte etkili olacak#Meteoroloji
MEBden yeni uygulama: Başvurular başladı Tüm öğretmenlerin kullanımına açıldıMEB'den yeni uygulama: Başvurular başladı! Tüm öğretmenlerin kullanımına açıldı#Milli Eğitim Bakanlığı
Asgari ücrette kritik gün Erdoğan liderliğinde toplanıyorlarAsgari ücrette kritik gün! Erdoğan liderliğinde toplanıyorlar#AK Parti
19 yıl sonra benzin bitiyor 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası19 yıl sonra benzin bitiyor! 30 ülke imzaladı... 4 aşamalı yol haritası#Otomotiv
BBVAdan Garanti Bankasıyla ilgili flaş adımBBVA'dan Garanti Bankası'yla ilgili flaş adım#Son Dakika
Konser faciasından acı haber geldiKonser faciasından acı haber geldi! #Astroworld Festivali
Borsa İstanbul yine zirvede Rekorla açıldıBorsa İstanbul yine zirvede! Rekorla açıldı#Borsa İstanbul
Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyete konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdiDünya Bankası Başkan Yardımcısı Hürriyet'e konuştu: Türkiye altı ayı güçlü geçirdi#Anna Bjerde
Polonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyorPolonya-Belarus sınırında insanlık can çekişiyor#Polonya
Skandallara imza atmıştı... Trump 375 milyon dolara satış kararı aldıSkandallara imza atmıştı... Trump 375 milyon dolara satış kararı aldı#Donald Trump
Hakan Ural ekranlara geri döndü Canlı yayında duygusal anlar...Hakan Ural ekranlara geri döndü! Canlı yayında duygusal anlar...#Hakan Ural
Ve gelin, Kraliçenin yerinde Balkondaki sıralama değişimin habercisi miVe gelin, Kraliçe'nin yerinde! Balkondaki sıralama değişimin habercisi mi? #Kate Middleton
Portekizde Ronaldoya gecenin şoku Dünya Kupası bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadıPortekiz'de Ronaldo'ya gecenin şoku! 'Dünya Kupası' bileti kaçtı, neler olduğuna inanamadı#Ronaldo
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-off'lara yükseldi

#Dünya Kupası#2022 Dünya Kupası#Dünya Kupası Afrika Elemeleri
Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-offlara yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri ikinci turunun 6. haftasında 4 grupta 6 karşılaşma oynandı.

Haberin Devamı

Son maçların ardından gruplarını lider tamamlayan Gana (G Grubu) ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti (J); Mali (E), Mısır (F), Senegal (H), Fas'tan (I) sonra play-off bileti alan takımlar oldu.

Afrika elemeleri ikinci turu sonunda 10 grup lideri play-off'lara yükselecek. Kura çekimiyle belirlenecek 5 play-off eşleşmesinin galibi, Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu
Mali-Uganda: 1-0

- J Grubu
Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Benin: 2-0
Madagaskar-Tanzanya: 1-1

- G Grubu
Zimbabve-Etiyopya: 1-1
Gana-Güney Afrika: 1-0

- H Grubu
Senegal-Kongo: 2-0

Gana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, play-offlara yükseldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası#2022 Dünya Kupası#Dünya Kupası Afrika Elemeleri

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz