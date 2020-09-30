Gambit Esports Valorant takımını duyurdu
Gambit Esports, Valorant takımının oyuncuları, koçu ve analistini duyurdu.
Tüm kadro Rus oyuncu ve profesyonellerden oluşuyor. Takım kadrosunun açıklandığı videoda oyuncuların oyun içinden bazı anlarına yer verildi.
The new squad you've all been waiting for ⭐️ Allow us to introduce — Gambit Valorant 🔥— Gambit Esports (@GambitEsports) September 28, 2020
🔺 @chronicleEZ
🔺 @d3ffo111
🔺 @Sheydosk1ng
🔺 @Sunset4mo
🔺 @nAts__ss
Coach: @ENGHHHHHH
Analyst: @k1n3c7x
GL&HF ✊#GambitValorant pic.twitter.com/2ZIPlYk2A7
Açıklanan yeni takım üyeleriyle şu anki kadro şu şekilde:
- Timofey "Chronicle" Khromov
- Nikita "d3ffo" Sudakov
- Bogdan "sheydos" Naumov
- Danila "Sunset" Soloviov
- Ayaz "nAts" Akhmetshin
- Andrey "ENGH" Sholokhov (koç)
- Vladimir "k1n3c7" Baklunov (analist)
- Vladimir "Kayos" Ivanov (menajer)
Takım ilk oyununu geçtiğimiz gün Nicecactus Summer#2 Qualifier #4 maçında sergiledi. Elemeleri geçen takım ana karşılaşmalara katılmak için hak kazandı.
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