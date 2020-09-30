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Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:23 | Son Güncelleme:

Gambit Esports Valorant takımını duyurdu

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Gambit Esports Valorant takımını duyurdu
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Gambit Esports, Valorant takımının oyuncuları, koçu ve analistini duyurdu.

Tüm kadro Rus oyuncu ve profesyonellerden oluşuyor. Takım kadrosunun açıklandığı videoda oyuncuların oyun içinden bazı anlarına yer verildi.

Açıklanan yeni takım üyeleriyle şu anki kadro şu şekilde:

  • Timofey "Chronicle" Khromov
  • Nikita "d3ffo" Sudakov
  • Bogdan "sheydos" Naumov
  • Danila "Sunset" Soloviov
  • Ayaz "nAts" Akhmetshin
  • Andrey "ENGH" Sholokhov (koç)
  • Vladimir "k1n3c7" Baklunov (analist)
  • Vladimir "Kayos" Ivanov (menajer)

Takım ilk oyununu geçtiğimiz gün Nicecactus Summer#2 Qualifier #4 maçında sergiledi. Elemeleri geçen takım ana karşılaşmalara katılmak için hak kazandı.

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