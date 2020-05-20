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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:07,Son Güncelleme:

Galler'de futbol ligi tescil edildi! Şampiyon Connah’s Quay Nomads...

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Galler'de futbol ligi tescil edildi! Şampiyon Connah’s Quay Nomads...
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Galler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon olduğu duyuruldu.

Galler Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ülkede futbol sezonunun sonlandırıldığı ve liglerde maç başı puan ortalamasına göre sıralama yapıldığı belirtildi.

Birinci Futbol Ligi'nde lider olan Connah’s Quay Nomads'ın şampiyon ilan edildiği, küme düşme ve yükselme konusunda ise daha sonra karar verileceği kaydedildi.

Kovid-19 salgını sebebiyle daha önce Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Belçika ve İskoçya'da da ligler sonlandırılmıştı.

 

Gallerde futbol ligi tescil edildi Şampiyon Connah’s Quay Nomads...

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