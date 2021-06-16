Galler'de Aaron Ramsey'den gol sözleri

Maç boyunca araya koşular yaptığını ve sonunda başarılı olduğunu belirten Aaron Ramsey, "Takım olarak yıllar içinde birbirimizi tanımaya başladık. Maç boyunca goldeki gibi araya koşular yapıyordum ama bu kez bitirebildim. İkinci yarı baskı yedik ama başarılı olduk. Buraya kadar gelen taraftarlarımızın önünde kazandık." diye konuştu.