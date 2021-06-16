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Spor Arena
Haber Giriş: 16.06.2021 - 21:31 | Son Güncelleme:

Galler'de Aaron Ramsey'den gol sözleri

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Galler'de Aaron Ramsey'den gol sözleri

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye'yi mağlup eden Galler'de ilk golü atan Aaron Ramsey, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Maç boyunca araya koşular yaptığını ve sonunda başarılı olduğunu belirten Aaron Ramsey, "Takım olarak yıllar içinde birbirimizi tanımaya başladık. Maç boyunca goldeki gibi araya koşular yapıyordum ama bu kez bitirebildim. İkinci yarı baskı yedik ama başarılı olduk. Buraya kadar gelen taraftarlarımızın önünde kazandık." diye konuştu.

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