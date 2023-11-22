Galler cephesinden hakem isyanı! 3 penaltı itirazı reddedildi...

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından milliler, grubunu lider tamamlarken, Galler ise 3’üncü sırada kalarak play-off oynama şansı elde etti.
Karşılaşmanın ardından Galler cephesi, mücadelenin hakemi Matej Jug’un yönetiminden rahatsızlıklarını dile getirdi.
Galler Teknik Direktörü Rob Page, karşılaşmanın ardından SC4’e yaptığı açıklamada, "Söylediklerime dikkat etmem gerekiyor. Bizim iki pozisyonumuza penaltı verilebilirdi. Özellikle Brennan Johnson’a yapılan müdahale, gördüğüm en bariz penaltılardan biriydi. Türkiye’nin kazandığı penaltı ise, şu ana kadar gördüğüm en yumuşak penaltı kararıydı" diye konuştu. Page, "Başka bir hakem olsaydı bugün galip gelebilir miydiniz" şeklinde gelen soruya da, "Öyle olacağına inanıyorum" şeklinde yanıt verdi.
Yapılan haberde Galler’in olası 3 penaltısından hiçbirinin verilmediğine değinildi.
Abdülkerim Bardakcı ve Harry Wilson’ın arasında pozisyonun yanı sıra Samet Akaydin ile Brennan Johnson arasındaki pozisyonlarda penaltı verilebileceğinin altı çizildi.
Ayrıca A Milli Futbol Takımı lehine verilen penaltının çok sert bir karar olduğu ifade edildi.