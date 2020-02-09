Galibiyeti getiren unsur hoca farkı!

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Hüseyin Çimşir’in yeni transferlerle beraber oluşturduğu ideal 11 Gençlerbirliği karşısında sahadaydı. Borda mavililer ilk devre boyunca topa sahip olan taraf olsa da üretim beklentinin çok altında kaldı. Az sayıda olan etkili atak girişimleri ise ilk devrede yine Nwakaeme’nin bireysel becerileri sonucu gelişti. Guilherme hem takımın sağ kenarının etkisini azalttı hem de durarak oynayan karakteriyle Trabzonspor’un var olan temposunu düşürdü. Stancu ve Ayite gibi önemli isimlerin yokluğunda Gençlerbirliği mücadele gücüyle ayakta kalmaya çalıştı. Candeias’ın sağ kenarda etkili olmasıyla zaman zaman pozisyon da bulan başkent ekibi en azından rakibe pozisyon vermeyerek iyi bir 45 dakika oynamayı başardı.

MAÇIN KIRILMA NOKTASI

23. dakikada gelişen kontra atakta sağ kenardan Candeias muhteşem bir pas çıkararak hem savunmayı hem kaleciyi devre dışı bıraktı. Stancu ve Ayite’nin yokluğunda forvette görev yapan Nadir Çiftçi boş kaleye topu gönderemeyerek inanılması güç bir golü kaçırdı. Sessegnon’un muhteşem volesi ve Uğurcan’ın harika kurtarışının dışında Nadir Çiftçi’nin kaçırdığı gol üretimin az olduğu ilk 45 dakikada öne çıkan ayrıntılar oldu.

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Verimsiz bir ilk yarının ardından Hüseyin Çimşir sistem değişikliğine gitti. Guilherme’nin on numara olduğu mikel’in savunma önünde oynadığı ve Sosa ile N’Diaye’nin birlikte orta ikilide yer aldığı baklava 4-4-2’ye geçiş yaptı. Bu değişiklik sonrası daha hareketli ve tempolu bir ikinci devre oynayan Trabzonspor oyunda kontrolü de ele geçirdi. Guilherme-sosa-mikelN’Diaye’nin yakınlaşması sonucu rakibin orta sahasına üstünlük kurmasıyla dengeleri bozdu. Çimşir’in sistem değiştirdi, oyuncu değiştirdi ve sonucu da iki golle aldı.

HAMZA HOCA SINIFTA KALDI

G.Birliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu üç değişiklik hakkını 86.dakikada maç 2-0 geride olduğunda gerçekleştirdi. Yeni ve fiziğe dayalı modern futbolda oyuncu değişikliği artık bir tercih değil zorunluluk. Zamanlaması da bir o kadar önemli. Bir noktadan sonra kötü oynayanın çıkması değil daha çok oyuna taze ve diri bir oyuncunun girmesi farkı yaratıyor. Bsport’un yaptığı araştırmaya göre devreye yenik giren teknik direktörün oyuncu değiştirerek başladığı maçları kazanma oranı yüzde 24’den 40’a çıkıyor. Üç oyuncu değişikliğini kullanmayan teknik adamların kaybetme oranı da değiştirenlere göre aynı şekilde çok daha fazla olduğu matematiksel verilerle kanıtlanmış durumda. Maça hazırlık ve başlangıç felsefesi açısından geçer not alan Hamza Hamzaoğlu oyun içerisindeki ‘geç’ müdahaleleri sonucu meslektaşının gerisinde kaldı ve maçın kaybında en az Nadir Çiftçi’nin kaçırdığı gol kadar etkili oldu.

SOSA DENKLEMİ... REGISTA MI ON NUMARA MI?

Juventus dönemi on numaradan ‘regista’ olarak isimlendirilen oyun kuruculuğa geçiş yapan andrea Pirlo’nun en önemli avantajı markajdan yoksun şekilde top dağıtıcılığı rolüydü. O dönem Pirlo’nun geride olmasının nedenlerinden birisi de önde var olan baskıdan ve presden onu kurtarmaktı. Benzer şekilde ve benzer rolde oynayan Jose Sosa için de bunlar geçerli. Sosa önde olduğunda hem baskıya hem faule maruz kalıyor ve çok daha önemlisi ne mikel ne de N’Diaye onun gibi geriden oyun kurma becerisine sahip. Sosa’nın rolü sezon içerisinde sürekli değişti ama artık bu konuda istikrar şart!

SÖRLOTH'A VURULAN TEKMELER NE OLACAK?

Ligimizin formda golcülerinden sörtloth maçın sonlarına doğru sinirine hakim olamayarak haklı bir şekilde kırmızı kart gördü. Peki ama onu çıldırtacak şekilde arka arka topun olmadığı bölgede tekme atan oyuncu hangi kartı hak ediyordu? Topun olmadığı noktada üst üste rakibin ayağını tekmeleyen oyuncunun da sörloth ile beraber atılması daha ‘adil’ olurdu.





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