Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve maç tarihi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi tarihi, sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türkiye Kupası'nın sahibini bulacağı karşılaşmalar devam ederken 5. eleme turu müsabakaları Beşiktaş-Altay maçı ile tamamlandı. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı. 5'inci turunda alınan sonuçlar ile kazanan takımlar son 16 turunda kozlarını paylaşacak. Gözler şimdi karşılaşma tarihlerinde. Peki, Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman? İşte, ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve son 16 tur maç tarihleri.
ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu son maçında Beşiktaş karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş son 16 turuna adlarını yazdırdı. Son 16 turu için kura çekim tarihi ise henüz belli olmadı.
Son 16 turu: 8-10 Şubat 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022
Çeyrek final: 1-3 Mart 2022
Yarı final birinci maçlar: 19-20 veya 21 Nisan 2022
Yarı final ikinci maçlar: 10-11 veya 12 Mayıs 2022
Final: 26 Mayıs 2022