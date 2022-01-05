Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 turuna yükselen takımlar ve maç tarihi

ZTK son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. turu son maçında Beşiktaş karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor, Yukatel Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Göztepe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Fenerbahçe, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK, Altaş Denizlispor ve Beşiktaş son 16 turuna adlarını yazdırdı. Son 16 turu için kura çekim tarihi ise henüz belli olmadı.