Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek? İşte ZTK 4. tura çıkan takımlar
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadeleleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. 3 Kasım Salı günü başlayan 3. tur mücadelesinin son karşılaşması Atakaş Hatayspor-Şanlıurfaspor arasında bugün oynanacak. Üçüncü turda, tek maç eleme usulüne göre gerçekleşen karşılaşmalarda 4. tura yükselen bazı takımlar belli oldu. Süper Lig takımları Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor 4. tura çıkan takımlardan oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek? İşte, 4. tura çıkan takımlar ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadesinde sona gelinirken gözler 4. tur kura çekimine çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur, oynanacak 6 karşılaşmayla tamamlanacak. Bu karşılaşmalardan 4. tura çıkan takımlar belli olurken, kura tarihi ise henüz açıklanmadı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimiyle ilgili detaylar.
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4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi henüz belli olmadı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi sonrası eşleşmeler ve müsabaka programları netleşecek.
Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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4. TURA YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeni uygulanan statü gereği müsabakalar tek maç eleme usulüne göre yapıldı. Maçlarını kazanan, Süper Lig takımları Fatih Karagümrük, Hes Kablo Kayserispor, TFF 1. Lig ekipleri Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü, Ankaraspor, Beypiliç Boluspor, Giresunspor, Altınordu, Adana Demirspor ve Bursaspor, Misli.com 2. Lig temsilcileri Manisa FK, Hekimoğlu Trabzon, Anagold 24 Erzincanspor ile Kırklarelispor, 4. tura yükseldi.
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3. TUR 5 KASIM KARŞILAŞMALARI
13.00 Yılport Samsunspor-Muğlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
13.00 Bodrumspor-Niğde Anadolu FK (Bodrum İlçe)
13.00 Manisa FK-Gümüşhanespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)