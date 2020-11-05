Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kuraları ne zaman çekilecek? İşte ZTK 4. tura çıkan takımlar

4. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi henüz belli olmadı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi sonrası eşleşmeler ve müsabaka programları netleşecek.



Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.