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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 10:38,

Yolanthe Cabau büyüledi! Wesley Sneijder bin pişman...

Wesley Sneijder'in ihanetiyle sarsılan evlilik gündemden düşmüyor. Yolanthe Cabau'un son paylaşımları ve Wesley Sneijder'in emeklilik hali manşetleri süslüyor.

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1INSTAGRAMI SALLADI
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INSTAGRAM'I SALLADI

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in küs olduğu eşi Yolanthe Cabau, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

2SNEIJDER KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
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SNEIJDER KİLOLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz yaz aktif futbolculuk kariyerin noktaladığını açıklayan Wesley Sneijder, emeklilikte aldığı kilolarla manşetleri süslemişti.

3YOLANTHE CABAU SPORA ODAKLANDI
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YOLANTHE CABAU SPORA ODAKLANDI

Futbolculuk günlerinin aksine fazla kilolarıyla ve göbeğiyle adından söz ettiren Hollandalı eski futbolcu vücuduna eskisi kadar bakmasa da Yolanthe Cabau aynı fikirde değil.

4SON PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ
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SON PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ

Kendisini Hollandalı şarkıcı Emma Heesters ile aldatan eşinin aksine spora ve sağlıklı beslenmeye yönelen Yolanthe Cabau, son haliyle görenleri büyüledi.

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6ANTRENMANINI PAYLAŞTI
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ANTRENMANINI PAYLAŞTI

35 yaşındaki güzel, son antrenman görüntülerini kişisel Instagram hesabından paylaştı.

7YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
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YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Fit ve dinç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan iki çocuk annesinin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

8SON BİR ŞANS
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SON BİR ŞANS

10 yıllık birlikteliklerini sonlandırma niyetinde olan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çiftinin geçtiğimiz günlerde evliliklerine bir şans daha vermeye karar verdikleri ortaya çıkmıştı.

9HER ŞEY XESS XAVA İÇİN
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HER ŞEY XESS XAVA İÇİN

Wesley Snejider'in annesi Slyvie yaptığı açıklamada, çiftin evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurmuştu.

10BARIŞ İMZALANDI
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BARIŞ İMZALANDI

Bu gelişmelerin ardından Mart'ta boşanacaklarını açıklayan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau arasında barış imzalanmıştı.

11ŞARTLARINI SIRALADI
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ŞARTLARINI SIRALADI

Eski model Yolanthe Cabau'nun, Galatasaray'ın eski yıldızıyla barışmak için bazı şartlar koştuğu da ortaya çıkmıştı.

12İHANETİN BEDELİ SOSYAL MEDYA TEMİZLİĞİ
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İHANETİN BEDELİ SOSYAL MEDYA TEMİZLİĞİ

34 yaşındaki güzel kendisine ihanet ettiği öne sürülen eşinden sosyal medya hesaplarında temizlik yapmasını istemişti.

13ALYANSINI GERİ TAKTI
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ALYANSINI GERİ TAKTI

Wesley Sneijder önceki gün sosyal medya hesabından takip ettiği kadınları silip daha önce kullanmadığı alyansını da parmağına takmıştı.

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Wesley Sneijder, göbekli haline ilişkin yaptığı açıkladam aldığı kiloların farkında olduğunu söylemişti.

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''30 yıl aktif spor yaptıktan, her gün idman yaptıktan ve bir anda durduktan sonra insan vücudu biraz şaşırıyor. Evde bir aynam var, ben de biraz kilo aldığımın farkındayım.'' sözlerini kullandı.

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