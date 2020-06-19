Yolanthe Cabau büyüledi! Wesley Sneijder bin pişman...

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder'in küs olduğu eşi Yolanthe Cabau, son Instagram paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.Geçtiğimiz yaz aktif futbolculuk kariyerin noktaladığını açıklayan Wesley Sneijder, emeklilikte aldığı kilolarla manşetleri süslemişti.Futbolculuk günlerinin aksine fazla kilolarıyla ve göbeğiyle adından söz ettiren Hollandalı eski futbolcu vücuduna eskisi kadar bakmasa da Yolanthe Cabau aynı fikirde değil.Kendisini Hollandalı şarkıcı Emma Heesters ile aldatan eşinin aksine spora ve sağlıklı beslenmeye yönelen Yolanthe Cabau, son haliyle görenleri büyüledi.35 yaşındaki güzel, son antrenman görüntülerini kişisel Instagram hesabından paylaştı.Fit ve dinç görüntüsüyle genç kızlara taş çıkartan iki çocuk annesinin fotoğraflarına çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.10 yıllık birlikteliklerini sonlandırma niyetinde olan Wesley Sneijder - Yolanthe Cabau çiftinin geçtiğimiz günlerde evliliklerine bir şans daha vermeye karar verdikleri ortaya çıkmıştı.Wesley Snejider'in annesi Slyvie yaptığı açıklamada, çiftin evliliklerine oğulları Xess Xava için bir şans daha verdiğini duyurmuştu.Bu gelişmelerin ardından Mart'ta boşanacaklarını açıklayan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau arasında barış imzalanmıştı.Eski model Yolanthe Cabau'nun, Galatasaray'ın eski yıldızıyla barışmak için bazı şartlar koştuğu da ortaya çıkmıştı. 34 yaşındaki güzel kendisine ihanet ettiği öne sürülen eşinden sosyal medya hesaplarında temizlik yapmasını istemişti.Wesley Sneijder önceki gün sosyal medya hesabından takip ettiği kadınları silip daha önce kullanmadığı alyansını da parmağına takmıştı.Wesley Sneijder, göbekli haline ilişkin yaptığı açıkladam aldığı kiloların farkında olduğunu söylemişti.''30 yıl aktif spor yaptıktan, her gün idman yaptıktan ve bir anda durduktan sonra insan vücudu biraz şaşırıyor. Evde bir aynam var, ben de biraz kilo aldığımın farkındayım.'' sözlerini kullandı.