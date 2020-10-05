Yine İngiliz futbolcular, yine parti, yine skandal! Koronavirüse rağmen...
İngiliz futbolcuların koronavirüs salgınını hiçe sayıp kalabalık katılımla partiler düzenlemesinin sonu gelmiyor. Geçen ay milli takım kampında yasağı delip otel odasına kadın çağırma olayının üzerine şimdi de milli takım kampı öncesi ev partisi düzenlediler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İngiliz futbolcuların katıldığı partide yine koronavirüs hiçe sayıldı!
2
Abone Ol
Önceki milli takım arasında İngiliz futbolcular Mason Geeenwood ve Phil Foden, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak İzlanda maçı için kamp yaptıkları otel odalarına iki kadın almıştı.
3
Abone Ol
Bu olayın önce İzlanda ardından da İngiltere basınına yansımasının ardından Phil Foden ve Mason Greenwood, Danimarka maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı.
4
Abone Ol
Premier Lig milli araya girerken yine futbolcuların düzenlediği parti gündem oldu.
5
Abone Ol
Chelsea'nin İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'a evinde kalabalık bir katılımla doğum günü partisi düzenlendi.
6
Abone Ol
İngiltere Milli Takım kadrosuna çağırılan Abraham'ın partisina yine milli takımda bulunan Ben Chilwell ve Jadon Sancho da katıldı.
7
Abone Ol
20 kişinin katıldığı ev partisinden paylaşılan görüntülerde sosyal mesafe ve koronavirüs önlemine dair bir durumun olmaması eleştirileri beraberinde getirdi.
8
Abone Ol
Tammy Abraham'ın kız arkadaşı Leah Monroe'nun düzenlediği parti sonrası İngiliz basını harekete geçerek oyuncuları dikkatsizlikle suçladı.
9
Abone Ol
Leah Monroe'nun paylaştığı videolarda Jadon Sancho ve Tammy Abraham'ın dans ettiği anlar da göze çarptı. Jadon Sancho'nun maskesini çenesine takması dikkat çekti.
10
Abone Ol
Partiye katılanlardan alınan bilgilere göre 23 yaşına giren Abraham'ın partiden habersizdi.
11
Abone Ol
Öte yandan Tammy Abraham, Jadon Sancho ve Ben Chilwell'in partide alkol almadıkları da ifade edildi.
12
Abone Ol
Partiye katılan oyunculara, milli takım kampına gittikleri gün koronavirüs testi yapılacak. İngiltere Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili başka bir aksiyon alıp almayacağı ise bilinmiyor.