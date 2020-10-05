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Hürriyet
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Futbol
Haber Giriş: 05 Ekim 2020 - 12:17 | 

Yine İngiliz futbolcular, yine parti, yine skandal! Koronavirüse rağmen...

İngiliz futbolcuların koronavirüs salgınını hiçe sayıp kalabalık katılımla partiler düzenlemesinin sonu gelmiyor. Geçen ay milli takım kampında yasağı delip otel odasına kadın çağırma olayının üzerine şimdi de milli takım kampı öncesi ev partisi düzenlediler...

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İngiliz futbolcuların katıldığı partide yine koronavirüs hiçe sayıldı!

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Önceki milli takım arasında İngiliz futbolcular Mason Geeenwood ve Phil Foden, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak İzlanda maçı için kamp yaptıkları otel odalarına iki kadın almıştı.

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Bu olayın önce İzlanda ardından da İngiltere basınına yansımasının ardından Phil Foden ve Mason Greenwood, Danimarka maçı öncesi kadrodan çıkarılmıştı.

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Premier Lig milli araya girerken yine futbolcuların düzenlediği parti gündem oldu.

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Chelsea'nin İngiliz futbolcusu Tammy Abraham'a evinde kalabalık bir katılımla doğum günü partisi düzenlendi.

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İngiltere Milli Takım kadrosuna çağırılan Abraham'ın partisina yine milli takımda bulunan Ben Chilwell ve Jadon Sancho da katıldı.

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20 kişinin katıldığı ev partisinden paylaşılan görüntülerde sosyal mesafe ve koronavirüs önlemine dair bir durumun olmaması eleştirileri beraberinde getirdi.

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Tammy Abraham'ın kız arkadaşı Leah Monroe'nun düzenlediği parti sonrası İngiliz basını harekete geçerek oyuncuları dikkatsizlikle suçladı.

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Leah Monroe'nun paylaştığı videolarda Jadon Sancho ve Tammy Abraham'ın dans ettiği anlar da göze çarptı. Jadon Sancho'nun maskesini çenesine takması dikkat çekti.

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Partiye katılanlardan alınan bilgilere göre 23 yaşına giren Abraham'ın partiden habersizdi.

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Öte yandan Tammy Abraham, Jadon Sancho ve Ben Chilwell'in partide alkol almadıkları da ifade edildi.

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Partiye katılan oyunculara, milli takım kampına gittikleri gün koronavirüs testi yapılacak. İngiltere Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili başka bir aksiyon alıp almayacağı ise bilinmiyor.

13Tammy Abrahamın kız arkadaşı Leah Monroe
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Tammy Abraham'ın kız arkadaşı Leah Monroe

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