MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYine Belarus, yine tuhaflık! Bu kez sanal tribün...
GeriFutbol Yine Belarus, yine tuhaflık! Bu kez sanal tribün...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 13:08,

Yine Belarus, yine tuhaflık! Bu kez sanal tribün...

Liglerin seyircili oynanmaya devam ettiği Belarus'tan ilginç haberler geliyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Spor Arena Dış Haberler | Avrupa'da tüm liglerin askıya alınmasının ardından futbolun durmadığı tek ülke olan Belarus'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor.

2

Belarus Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanmaması yönünde verilen tavsiyeleri dikkate almasa da taraftarların bir bölümü bilinçlendi ve seyircili oynanan maçlara gitmeme kararı aldı.

3

Bu kararının ardından harekete geçen Dynamo Brest kulübü, Soligorsk maçı için 26 dolardan sanal biletler satışa çıkardı.

4

Kulüp, bilet alan 30 kişinin fotoğrafları cansız mankenlere yapıştırarak maçı izler şekilde konumlandırdı ve böylede sanal tribün oluşturdu.

5

Ancak yine de tüm küresel uyarılara ve açıklamalara rağmen mücadeleyi tribünden takip eden taraftarlar olduğu dikkatlerden kaçmadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi