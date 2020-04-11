Yine Belarus, yine tuhaflık! Bu kez sanal tribün...

Spor Arena Dış Haberler | Avrupa'da tüm liglerin askıya alınmasının ardından futbolun durmadığı tek ülke olan Belarus'ta ilginç gelişmeler yaşanıyor.Belarus Futbol Federasyonu, müsabakaların oynanmaması yönünde verilen tavsiyeleri dikkate almasa da taraftarların bir bölümü bilinçlendi ve seyircili oynanan maçlara gitmeme kararı aldı.Bu kararının ardından harekete geçen Dynamo Brest kulübü, Soligorsk maçı için 26 dolardan sanal biletler satışa çıkardı.Kulüp, bilet alan 30 kişinin fotoğrafları cansız mankenlere yapıştırarak maçı izler şekilde konumlandırdı ve böylede sanal tribün oluşturdu.Ancak yine de tüm küresel uyarılara ve açıklamalara rağmen mücadeleyi tribünden takip eden taraftarlar olduğu dikkatlerden kaçmadı.