Yıldız isimden çarpıcı corona virüs itirafı! 'İki ay boyunca...'

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A ekibi Fiorentina'da forma giyen Uruguaylı Martin Caceres, Corona virüse yakalandığını ve zor günler geçirdiğini itiraf etti.İtalya, Corona virüsü salgınında en çok yara alan ülkelerden biri olarak dikkat çekti.Ülkede toplam 225 bin 435 vaka tespit edilirken ölüm sayısı 31 bin 903, iyileşen hasta sayısı ise 125 bin 176 olarak açıklandı.İtalya kulüplerinde forma giyen birçok futbolcu da virüse yakalandı ve tedavi gördü.Juventus forması giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini. Sabatini hastalığı kısa sürede atlatmış ancak Paulo Dybala'nın 7 hafta boyunca testleri pozitif çıkmış ve karantinada kalmaya devam etmişti.Juventus'ta virüsün ilk görüldüğü futbolcu Danielel Rugani ve hamile olan partneri Michela Persico da virüse yakalanmış ve tedavi görmüştü.İtalya Serie A'da en çok pozitif vaka görülen takımlardan olan Fiorentina'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Martin Caceres ise koronavirüs ile mücadelesini bir canlı yayına katılarak anlattı.8-15 Mart arasında çok ağır semptomlar vardı bende. Akciğerimde ağrıyla uyanıyordum. Çok kötüydüEvde kaldığımız ilk zamanlarda ev içinde antrenman yaparken kendimi çok yorgun hissediyordum. Ciğerlerim patlayacak gibi oluyordu. Bana evden hiç çıkmamamı ve kendimi izole etmemi söylediler. 20 gün sonra geçeceğini de söylediler.Belki virüs bana aşık olmuştur. Çünkü 60 gün sonra yapılan testimde nihayet negatif çıktı.