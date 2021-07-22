Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 transfer dönemi tarihleri

Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.