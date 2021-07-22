Yaz transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 transfer dönemi tarihleri
Yaz transfer sezonu bitiş tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de maç programı belli oldu. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, transfer sezonu ne zaman bitiyor?
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Süper Lig'de yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak. İşte, 2021-2022 transfer dönemi tarihleri...
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Transfer dönemi, 8 Eylül'de tamamlanacak. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek. Öte yandan Süper Lig takımları için harcama limitleri de belirlendi.
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Süper Lig takımlarının 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 309 milyon lira olurken, Galatasaray için 437 ve Fenerbahçe için 397 milyon lira limit belirlendi.