Yasin Öztekin'den Jürgen Klopp itirafı! 'Bunu her hoca yapmaz...'

'BÜYÜK İHTİMALLE AYRILACAKLAR'

Emre Kılınç, Mert Hakan ve birkaç arkadaşımız daha var. Onlar büyük ihtimalle ayrılacak. Öyle gözüküyor. Tabii daha net değil. Onların kariyeri için daha iyi olabilir. Hem Türkiye'de daha iyi bir takıma hem Avrupa'nın büyük takımlarına gitmek daha iyi olabilir. Benim de daha büyük hedeflerim var. Daha ön plana çıkmak istiyorum. Bir abi olarak, tecrübeli futbolcu olarak daha iyi şeyler elde etmek istiyorum.