Yasin Öztekin'den Jürgen Klopp itirafı! 'Bunu her hoca yapmaz...'
Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulundu. Yasin, hem Jürgen Klopp hakkında hem de transferi merakla beklenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için çarpıcı itiraflarda bulundu.
Süper Lig takımlarından Sivasspor forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulundu.
İdmanlar başladı, gruplar halinde idman yapıyoruz. Hem idman yapıyoruz, hem süreci bekliyoruz. Sahalara çıktığımız için gayet mutluyuz.
Bu salgın olmadan önce gerçekten iyi durumdaydık ve şampiyonluğa inanıyorduk. Şampiyonluk kolay bir şey değil. Bunu Galatasaray'da da yaşadım. Her maça %100 ile çıkman lazım, kendine ve arkadaşlarına güvenmen lazmı. Salgından önce şampiyonluk düşünüyorduk ama futboldan önemli şeyler var. Futbola dönersek kalan 8 maçta istediğimiz sonuçları almak istiyoruz.
'BÜYÜK İHTİMALLE AYRILACAKLAR'
Emre Kılınç, Mert Hakan ve birkaç arkadaşımız daha var. Onlar büyük ihtimalle ayrılacak. Öyle gözüküyor. Tabii daha net değil. Onların kariyeri için daha iyi olabilir. Hem Türkiye'de daha iyi bir takıma hem Avrupa'nın büyük takımlarına gitmek daha iyi olabilir. Benim de daha büyük hedeflerim var. Daha ön plana çıkmak istiyorum. Bir abi olarak, tecrübeli futbolcu olarak daha iyi şeyler elde etmek istiyorum.
'İKİSİNİN DE KAFASI KARIŞIK'
Hem Mert Hakan hem de Emre çok başarılı futbolcular. Avrupa kapıları onlara çok açık. Onlarla da konuşuyorum. Türkiye'de daha iyi takıma gidebiliyorsa gitsinler tabii ama öncelikleri Avrupa olmalı. Öyle konuşuyoruz ama Türkiye'de de olursa güzel olabilir. Onların da kafası karışık galiba. Tabii Avrupa'ya gidebilirlerse onlar için en iyisi olur.
Kariyerimde 6 kupa kazandım. Avrupa'da oynamak isterdim. Almanya'da yetişmiş bir futbolcuyum ama Bundesliga'da sadece birkaç maça çıkabildim. İnsan özlüyor tabii. Daha çok oynasam nasıl olacağını düşünüyorum.
Kayseri Erciyesspor'dan geldim Galatasaray'a. 3 kupa kazandığımız zamanda çok iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Galatasaray'a gelmeden Yasin Öztekin'i pek tanımıyordu insanlar. Başarılı bir dönemdi benim için.
'BUGÜN KLOPP ARADI'
Bugün oğlumun doğum günü. Futbolu ve Jürgen Klopp'u çok sevdiği için video istedim ondan. Sağolsun Klopp beni kırmadı, 1 dakikalık çok güzel bir video gönderdi. İnşallah babanın yeteneklerini alırsın dedi. Liverpool'a bekleriz dedi.
'RONALDO'NUN YERİ AYRI'
Cristiano Ronaldo'nun benim için çok özel bir yeri var. Ben şu an 33 yaşındayım ve kendimi gayet iyi hissediyorum. Kanatta mutluyum gayet. Forvete geçmek gibi bir düşüncem yok. Belki 36-37 yaşımdan sonra pozisyon değiştirebilirim.
SNEIJDER Mİ, ALEX Mİ?
Sneijder ile mi, Alex ile mi oynamak isterdin? Sneijder ile birlikte oynadığım için Sneijder demek istiyorum. Ama Alex'e de büyük saygı duyuyorum. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolculardan birisi. Bana en çok katkı sağlayan ve yardımcı olan futbolcu hep 10 numaradır. O yüzden Sneijder diyorum.
'GALATASARAY TARAFTARI HATIRLAR...'
Dortmund'da top toplayıcıydım. Onların bir kale arkası var... Bazen gol olduğunda çıkan seslerden korkuyordum. Galatasaray'da da taraftarlar muhteşem. Bir maç yedektim ve tribünden dolayı hoca beni sahaya almıştı. Çünkü tüm taraftarlar 'Yasin, Yasin' diye bağırmıştı. Taraftarlar hatırlıyordur.
Bazen hatalarımız oldu, bazen yanlışlarımız oldu. Ama hiçbir zaman bir takıma, bir hocaya saygısızlığımız olmadı. Bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımıza karşı hiçbir zaman saygısızlık yapmadım.