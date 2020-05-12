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GeriFutbol Yasin Öztekin'den Jürgen Klopp itirafı! 'Bunu her hoca yapmaz...'
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Futbol
Haber Giriş: 11 Mayıs 2020 - 22:41,

Yasin Öztekin'den Jürgen Klopp itirafı! 'Bunu her hoca yapmaz...'

Sivasspor'un tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulundu. Yasin, hem Jürgen Klopp hakkında hem de transferi merakla beklenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için çarpıcı itiraflarda bulundu.

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Süper Lig takımlarından Sivasspor forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Spor Arena Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'ya özel açıklamalarda bulundu.

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Hem Jürgen Klopp hem de transferi merakla beklenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için çarpıcı itiraflarda bulunan Yasin Öztekin'in açıklamaları şöyle;

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İdmanlar başladı, gruplar halinde idman yapıyoruz. Hem idman yapıyoruz, hem süreci bekliyoruz. Sahalara çıktığımız için gayet mutluyuz.

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Bu salgın olmadan önce gerçekten iyi durumdaydık ve şampiyonluğa inanıyorduk. Şampiyonluk kolay bir şey değil. Bunu Galatasaray'da da yaşadım. Her maça %100 ile çıkman lazım, kendine ve arkadaşlarına güvenmen lazmı. Salgından önce şampiyonluk düşünüyorduk ama futboldan önemli şeyler var. Futbola dönersek kalan 8 maçta istediğimiz sonuçları almak istiyoruz.

 

5BÜYÜK İHTİMALLE AYRILACAKLAR
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'BÜYÜK İHTİMALLE AYRILACAKLAR'

Emre Kılınç, Mert Hakan ve birkaç arkadaşımız daha var. Onlar büyük ihtimalle ayrılacak. Öyle gözüküyor. Tabii daha net değil. Onların kariyeri için daha iyi olabilir. Hem Türkiye'de daha iyi bir takıma hem Avrupa'nın büyük takımlarına gitmek daha iyi olabilir. Benim de daha büyük hedeflerim var. Daha ön plana çıkmak istiyorum. Bir abi olarak, tecrübeli futbolcu olarak daha iyi şeyler elde etmek istiyorum.

 

6İKİSİNİN DE KAFASI KARIŞIK
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'İKİSİNİN DE KAFASI KARIŞIK'

Hem Mert Hakan hem de Emre çok başarılı futbolcular. Avrupa kapıları onlara çok açık. Onlarla da konuşuyorum. Türkiye'de daha iyi takıma gidebiliyorsa gitsinler tabii ama öncelikleri Avrupa olmalı. Öyle konuşuyoruz ama Türkiye'de de olursa güzel olabilir. Onların da kafası karışık galiba. Tabii Avrupa'ya gidebilirlerse onlar için en iyisi olur. 

 

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Kariyerimde 6 kupa kazandım. Avrupa'da oynamak isterdim. Almanya'da yetişmiş bir futbolcuyum ama Bundesliga'da sadece birkaç maça çıkabildim. İnsan özlüyor tabii. Daha çok oynasam nasıl olacağını düşünüyorum.

 

8TEKRAR GALATASARAYA DÖNMEK İSTERİM
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'TEKRAR GALATASARAY'A DÖNMEK İSTERİM'

Benim tüm aile Galatasaraylı. Orada çok güzel günlerim geçti. Tekrar Galatasaray forması giymek istiyorum dersem Sivasspor'a ayıp olur. Gerçekten Galatasaray'da çok güzel 4 yıl geçirdim. Tabii ki kısmet olursa tekrar oynamak isterim, herkes ister.

 

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Kayseri Erciyesspor'dan geldim Galatasaray'a. 3 kupa kazandığımız zamanda çok iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum. Galatasaray'a gelmeden Yasin Öztekin'i pek tanımıyordu insanlar. Başarılı bir dönemdi benim için.

 

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Bir insan kendine bakarsa, kendini futbola verirse her şey olabilir. Ben de öyleyim zaten. Pes etmek yok, sadece çalışmak lazım. Ben de 40 yaşına kadar oynamak isterim. Aklımda çok şey var ama net değil. Şu an Sivasspor'dayım ve neler olacak gerçekten bilmiyorum.

 

11BUGÜN KLOPP ARADI
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'BUGÜN KLOPP ARADI'

Bugün oğlumun doğum günü. Futbolu ve Jürgen Klopp'u çok sevdiği için video istedim ondan. Sağolsun Klopp beni kırmadı, 1 dakikalık çok güzel bir video gönderdi. İnşallah babanın yeteneklerini alırsın dedi. Liverpool'a bekleriz dedi. 

 

12HER HOCA BUNU YAPMAZ
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'HER HOCA BUNU YAPMAZ'

Çok mutlu oldum. Gerçekten bunu her hoca yapmaz. Hele böyle dünya starı bir hoca... Çok mutlu oldum. Klopp da liglerin ne zaman başlayacağını bilmiyor. Orada da durum bizim gibi. Biz de bekliyoruz. Futbolcular korkuyor tabii...

 

13RONALDONUN YERİ AYRI
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'RONALDO'NUN YERİ AYRI'

Cristiano Ronaldo'nun benim için çok özel bir yeri var. Ben şu an 33 yaşındayım ve kendimi gayet iyi hissediyorum. Kanatta mutluyum gayet. Forvete geçmek gibi bir düşüncem yok. Belki 36-37 yaşımdan sonra pozisyon değiştirebilirim.

 

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Şampiyonlar Ligi maçları unutulmazdı. Dortmund'a karşı oynadığım maç çok güzeldi. Orada yetiştim, oynadım. Orada sahaya çıkmak çok güzeldi.

 

15SNEIJDER Mİ, ALEX Mİ
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SNEIJDER Mİ, ALEX Mİ?

Sneijder ile mi, Alex ile mi oynamak isterdin? Sneijder ile birlikte oynadığım için Sneijder demek istiyorum. Ama Alex'e de büyük saygı duyuyorum. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolculardan birisi. Bana en çok katkı sağlayan ve yardımcı olan futbolcu hep 10 numaradır. O yüzden Sneijder diyorum. 

 

16GALATASARAY TARAFTARI HATIRLAR...
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'GALATASARAY TARAFTARI HATIRLAR...'

Dortmund'da top toplayıcıydım. Onların bir kale arkası var... Bazen gol olduğunda çıkan seslerden korkuyordum. Galatasaray'da da taraftarlar muhteşem. Bir maç yedektim ve tribünden dolayı hoca beni sahaya almıştı. Çünkü tüm taraftarlar 'Yasin, Yasin' diye bağırmıştı. Taraftarlar hatırlıyordur. 

 

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Bazen hatalarımız oldu, bazen yanlışlarımız oldu. Ama hiçbir zaman bir takıma, bir hocaya saygısızlığımız olmadı. Bundan dolayı çok mutluyum. Taraftarlarımıza karşı hiçbir zaman saygısızlık yapmadım. 

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Disiplinli, eğlenceli ve güvenilir olarak kendimi tamamlıyorum. Valla öyleyim. Eğlenceliyim. Bir arada olduğumuzda çok eğlenceliyim. Canımın istediği bir şey olduğunda da çok disiplinliyim. İyi insanım.

 

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