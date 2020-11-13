Yasak aşk böyle ortaya çıktı!

Juventus Kulübü Başkan Yardımcısı Pavel Nedved, ülkesinin gündemine bomba bir haberle düştü.2003 yılında Juventus'ta Ballon d'Or ödülü kazanan Çek futbolcu, 2009 yılında ise futbol kariyerine nokta koymuştu.Pavel Nedved 6 yıl sonra ise kulüpte başkan yardımcılığı görevine getirilmişti. 48 yaşındaki efsane isim, şu sıralarda hareketli aşk hayatıyla gündeme geliyor.Çek basınından Blesk'in haberine göre; Nedved, Ivana ile olan 25 yıllık evliliğini 23 yaşındaki Lucie Anovcinova için bitirme kararı aldı.Nedved ve Anovcinova Londra'daki Longines Global Champions Tourdaki at yarışlarını beraber izlerken görüntülendi.Çek efsane ve Lucie Anovcinova'nın ilişkisiyle ilgili konuşan bir kaynak ise Gerçekten birlikteler. Pavel ailesinden ayrıldı ve Lucie ile birlikte yaşıyor dedi.Büyük bir at aşığı olan Lucie, Nedved'in annesiyle aynı ismi taşıyan kızı Ivana'dan yalnızca bir yaş büyük...Nedved ve Ivana'nın Pavel isminde bir de erkek çocukları bulunuyor.Pavel Nedved'in Instagram hesabında ailesiyle ilgili hiçbir fotoğraf paylaşmaması da dikkat çekti.