Yabancı kuralı nedir, ertelendi mi? Süper Lig 2020-21 sezonunda yeni yabancı kuralı belli oldu

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 10 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 6 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.TFF 1. Lig'de yabancı futbolcu ve oyuncu uygunluğu önümüzdeki üç sezon şu şekilde belirlenmiştir:



TFF 1. Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 8 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 5 tanesi müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 6 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.



TFF 1. Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 5 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 4 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek ancak 18 kişilik müsabaka isim listesine en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu yazılabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular, Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğuna sahip 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olabilecektir.