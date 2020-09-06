Wanda Nara'ya ateş saçtı! 'Onun yüzünden çocuklarım koronavirüs oldu!'
Arjantinli futbolcu Maxi Lopez, İtalya'da televizyon sunuculuğu yapan 3 çocuğunun annesi Wanda Nara'ya ateş püskürdü.
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Ünlü televizyon suncusu Wanda Nara'nın futbolcu eşi Mauro Icardi'nin koronavirüse yakalanmasının ardından Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den çarpıcı yorumlar geldi.
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Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara’ya eski eşi Maxi Lopez’den çok sert bir tepki...
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'İKİ ÇOCUĞUM VİRÜSE YAKALANDI'
Lopez, Wanda Nara'nın sorumsuzluğu yüzünden iki çocuğunun da koronavirüse yakalandığını açıkladı.
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Maxi Lopez, katıldığı bir televizyon programında şöyle konuştu;
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'BU KADIN ÇOK BİLİNÇSİZ!'
Çok öfkeliyim, bu kadın çok bilinçsiz. Onun yüzünden iki çocuğum pozitif çıktı.
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'DEFALARCA KEZ ONU UYARDIM'
Defalarca kez Ibiza’ya gitmemesini söyledim, oradan dönen herkesin enfekte olduğunu söyleyip uyardım.
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'NASIL BU KADAR DUYARSIZ!'
Bir anne olarak nasıl bu kadar duyarsız olabiliyor! O anlamayacaksa kim anlayacak... İnanılmaz!
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Maxi Lopez'in iddiasına göre Wanda Nara’dan olan çocukları Benedicto ve Constantino koronavirüse yakalandı. Lopez ayrıca Mauro Icardi’nin babası Juan ve Wanda ile Mauro’nun küçük kızları Isabella’nın da test sonuçlarının pozitif olduğunu söyledi.
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WANDA NARA'DAN CEVAP
Bu iddiaların ardından tüm gözler Wanda Nara'ya çevrilmişti.
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Nara, Instagram hesabından bir paylaşım yaparken takipçilerine şöyle seslendi;
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'HEPİMİZ İYİYİZ'
Hepimiz iyiyiz. Testim negatif çıktı. Koronavirüs taşımıyorum. Çocuklarım da öyle... Biz iyiyiz. Gösterdiğiniz sevgi ve ilginiz için teşekkür ederim.