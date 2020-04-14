Wanda Nara'dan eski eşi Maxi Lopez'in corona virüs eleştirilerine cevap!
Mauro Icardi'nin televizyon sunucusu eşi Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez'in çocukları İtalya'ya götürmesi hakkında yaptığı eleştirilere cevap verdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Wanda Nara Mauro Icardi ve Maxi Lopez arasındaki gerilim bitmek bilmiyor...
2
Maxi Lopez, kendisini aldatıp sonra arkadaşı Mauro Icardi ile evlenen eski eşi Wanda Nara'ya corona virüs salgın döneminde çocuklarını İtalya'ya getirdiği için adeta ateş püskürmüştü.
3
Lopez, Wanda Nara için ''Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum... Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin. Sen anne olduğunun farkında mısın?'' sözlerini kullanmıştı.
4
Arjantinli futbolcu, ayrıca ''Dünyadaki en kutsal şeyin çocuklarımızın sağlığı olması gereken bu anlarda kafanızda ne var? Bilinçsizliğinizden dolayı öfkeliyim.'' diyerek eski eşini ağır şekilde eleştirmişti.
5
Wanda Nara ise günler sonra 3 çocuğunun babası Maxi Lopez'e cevap verdi.
6
İtalya'nın ünlü magazin dergisi Chi'ye konuşan Wanda Nara, Maxi Lopez'in kendisini sorumsuz anne olarak göstermesine ateş püskürerek açıklamalarda bulundu.
7
Wanda, açıklamalarında kendisinin bir suçu olmadığını ve eski eşi Maxi Lopez'in kendisini eleştirmesine katılmadığını belirtip şöyle konuştu;
8
''ÇOCUKLARI MERKEZE GÖTÜRMÜYORUM''
Maxi, çocuklarla birlikte Como'nun dışında bir köyde yaşadığımızı biliyor. Virüsün merkezinde değiliz ve çocuklarla da hiç merkeze gitmiyorum
9
''UÇAĞA BİNMEK İSTEMEDİK''
Arjantin'e de gidebilirdim ama benim evim İtalya'da. Fransa'dayken bir ev kiralamıştık ve kontratımız sona eriyordu. Bu yüzden İtalya'ya gitmemiz en mantıklısıydı çünkü uçağa binmek istemedik
10
''2 ARABAYLA GELDİK''
Çocukları aramızda paylaşarak Mauro ile birlikte 2 tane araba kiraladık ve Fransa'da İtalya'ya arabayla geldik. Yolda hiç durmadan 750 kilometreyi 9,5 saatte katettik ve İtalya'ya vardık
11
'ÇOCUKLARA BAKTIĞIM İÇİN MUTLU OLMALI''
Maxi çocuklara iyi baktığım için mutlu olmalı. Ben sorumsuz bir anne değilim. Bu yola çıkmadan önce bir çocuk doktoruyla da görüştüm.
12
''EVİMDE OLMAK MUTLU EDİYOR''
İtalya'daki evimde kendimi güvende hissediyorum. Evimde olmak beni daha çok mutlu ediyor.