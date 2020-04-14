Wanda Nara'dan eski eşi Maxi Lopez'in corona virüs eleştirilerine cevap!

Lopez, Wanda Nara için ''Kimsenin dışarı çıkmamasının istediği bir dönemde çocuklarımızı bir ülkeden diğerine yolculuğa maruz bırakarak küresel bir salgına yönelik karantinayı hangi düşünceyle deldiğinizi merak ediyorum... Kendinizi düşünmüyorsanız onları düşünün çünkü sen 5 çocuğun annesisin ama bunun farkında değil gibisin. Sen anne olduğunun farkında mısın?'' sözlerini kullanmıştı.