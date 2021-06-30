Vladimir Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe ile gündeme gelen Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı takımlar
Vladimir Petkovic'ın hayatı Fenerbahçe transfer gündemi ile dikkat çekti. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takımda yeni teknik direktörlük için Vladimir Petkovic ile imza aşamasına gelindiği öne sürüldü. Bu gelişme sonrası tecrübeli teknik adamın hayatı merak konusu oldu. İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic, Samsunspor, Sion, Lazio gibi takımlarda hocalık yaptı. 57 yaşındaki tecrübeli isim Saha kenarındaki kariyerine 1997 yılında eski kulübü AC Bellinzona'da futbolcu-antrenör olarak başladı. Peki, Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Vladimir Petkovic'in Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörlüğüne getirileceği konuşulmaya başlandı. İsviçre Milli Takımı'nı çalıştıran Vladimir Petkovic ile Fenerbahçe'nin imza noktasına geldiği iddia edilirken taraftarlar da Vladimir Petkovic'ın hangi takımları çalıştırdığını merak etmeye başladı. Saraybosna'da dünyaya gelen Petkovic, EURO 2020'de Fransa'yı eleyerek takımıyla tarih yazmıştı. Petkovic, 2011-2012 sezonunda o dönem Süper Lig'de yer alan Samsunspor'un başına geçmişti.
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Vladimir Petkovic kimdir?
Vladimir Petković 16 Ağustos 1963, Saraybosna'da dünyaya geldi. Petković, kariyerine 1980'li yılların başında doğduğu ve büyüdüğü şehrin en büyük kulübü FK Sarajevo'da başlamıştır.Orta saha olarak görev yapan futbolcu altı sene ülkesinin takımlarında forma giymiş, kariyerinin son dönemlerini ise İsviçre kulüpleri olan FC Sion, AC Bellinzona ve FC Locarno'da geçirmiştir. Saha kenarındaki kariyerine 1997 yılında eski kulübü AC Bellinzona'da futbolcu-antrenör olarak başlayan Petković, 2004 yılında Lugano'nun başına geçerek ilk teknik direktörlük deneyimini yaşama fırsatı bulmuştur.
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Bir sezon burada kaldıktan sonra 2006'da Bellinzonaya teknik direktör olarak dönen Boşnak antrenör, takımını 2008 Schweizer Cup'ta finale taşıyarak UEFA Kupası'na göndermiş ve alt kümeden Super League'e yükselmesini sağlamıştır.
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Bu kulüpte gösterdiği başarılı performans sonrası 2008-09 sezonu başında Young Boys'un başına getirilmiştir. Kulüpteki ilk sezonundan itibaren takımı 3-4-3 taktiğiyle oynatmaya başlamış ve hücum futbolunu benimsemesini sağlamıştır. O sezon ligi ikinci sırada bitiren Young Boys'dan iki sezon sonra 7 Mayıs 2011 tarihinde 1-1 sonlanan Luzern maçı sonrasında kovulmuştur. Petković'in takımı o, kulüpten kovulduğu sezon Zürich ve Basel'in ardından ligi üçüncü sırada bitirmiştir.
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2011-12 sezonu başında ise Samsunspor ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan teknik adam böylece ilk kez İsviçre dışında bir kulübün teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Samsunspor kariyeri ise henüz sezon tamamlanmadan 23 Ocak 2012 günü karşılık fesh sonucu sonlanmıştır. Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçmiştir.
2014 yılında bu takımdan ayrılan Vladimir, Hittzfeld ile yolları ayıran İsviçre'nin başına getirildi.