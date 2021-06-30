Vladimir Petkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Fenerbahçe ile gündeme gelen Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı takımlar

2011-12 sezonu başında ise Samsunspor ile bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan teknik adam böylece ilk kez İsviçre dışında bir kulübün teknik direktörlüğüne getirilmiştir. Samsunspor kariyeri ise henüz sezon tamamlanmadan 23 Ocak 2012 günü karşılık fesh sonucu sonlanmıştır. Kovulduktan sonra yeni sezon için Sion ile anlaşan teknik adam bu takımın başında hiçbir maça çıkmadan Lazio'nun başına geçmiştir.



2014 yılında bu takımdan ayrılan Vladimir, Hittzfeld ile yolları ayıran İsviçre'nin başına getirildi.