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Futbol
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 13:05,

Ve imzalar atılıyor, transfer bitiyor! Galatasaray, Fenerbahçe...

İki ezeli kulüp Galatasaray ile Fenerbahçe, Mert Hakan savaşına girişmişti.

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Sivasspor’da müthiş bir sezon geçiren ve lig bitiminde kontratları sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, iki ezeli rakibi birbirlerine düşürmüştü. 

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Geçtiğimiz gün Galatasaray’ın devre arasında ön protokol imzaladığı iddia edilmişti. Bu iddia yalanlanırken Fenerbahçe cephesinden de ciddi bir pres olduğu biliniyordu.

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Öyle ki son dönemde Emre Akbaba ve Vedat Muriqi için kapışan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya geldi.

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Emre Akbaba transferi ile ilk raundu kazanan Aslan olurken Vedat Muriqi'i alarak Kanarya dengeyi sağladı.

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Üçüncü rauntta imza için öne çıkan takım belli oldu.

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Yeni sezonda sportif direktör olmasına kesin gözle bakılan Emre Belözoğlu’nun, her iki ismi sürekli aradığı ve ikna etmeye çalıştığı iddia edildi

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Ancak Fanatik'in haberine göre; Bu haberler Galatasaray Yönetimi’nin kulağına giderken, Sarı Kırmızılılar harekete geçti.

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Maçlar oynanmadığı için pek çok gelirinden mahrum olan Cim Bom, kaynak arayışlarını hızlandırdı.

9Gelir yok, gider çok
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Gelir yok, gider çok

Bir yandan oyuncu ve personel maaşlarını ödemeye çalışan yönetim, gerekli transfer kaynağını yaratıp hem Mert’e hem de Emre’ye belirlenen imza paralarını lig biter bitmez ödeme kararı aldı.

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Yönetimin planı, transferde ilk imzaları bu iki oyuncuya attırmak

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