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Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılan Valerien Ismael'in futbol hayatıı

#Valerien Ismael#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı

Valerien Ismael'in hayatı Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından gündeme geldi. Yeni teknik direktör arayışına giren Siyah Beyazlı kulüpte Fransız teknik adam Valerien Ismael ile anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın daha önce sözlü olarak protokol anlaşması yaptığı Valerien Ismael 2009 tarihinde futbol kariyerini noktaladıktan sonra Hannover 96, VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg gibi takımları çalıştırdı. Peki, Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında? İşte, Valerien Ismael'ın hayatı ve futbol kariyeri hakkında bilgiler.

1/4Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılan Valerien Ismaelin futbol hayatıı

Valerien Ismael kimdir? sorusu sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerian Ismael ile anlaştı. Futbolculuk döneminde defans pozisyonunda görev alan tekbik adam son olarak West Bromwich'i çalıştırdı. Dünya Kupası'nda oynayabilmek için eşinin memleketi olan Togo adına Togo millî takımı'yla mücadele etme arzusu da FIFA tarafından reddedildi.

2/4VALERİEN ISMAEL KİMDİR

VALERİEN ISMAEL KİMDİR?

28 Eylül 1975 Fransa doğumlu olan Valerien Ismael, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı. 2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynu kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.

3/4Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılan Valerien Ismaelin futbol hayatıı

Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.Valérien Ismaël daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. İlk A takım teknik direktörlük deneyimini ise 2014 yılında Nürnberg takımında yaşadı. Valerien İsmael'in son çalıştırdığı takım ise West Bromwich'tir.

4/4Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılan Valerien Ismaelin futbol hayatıı

İşte, Çalıştırdığı takımlar hakkında detaylı bilgiler;

Çalıştırdığı TakımlarGöreve başlamaGörevden ayrıldı
West Brom
Teknik Direktör		21/22 (1 Tem 2021) 21/22 (2 Şub 2022)  
FC Barnsley
Teknik Direktör		20/21 (25 Eki 2020) 20/21 (30 Haz 2021)  
LASK
Teknik Direktör		19/20 (1 Tem 2019) 20/21 (11 Tem 2020)  
LASK
Sportif Direktör		19/20 (1 Tem 2019) 20/21 (11 Tem 2020)  
Apollon Smyrnis
Teknik Direktör		18/19 (1 Tem 2018) 18/19 (31 Ağu 2018)  
Wolfsburg
Teknik Direktör		16/17 (6 Kas 2016) 16/17 (26 Şub 2017)  
Wolfsburg
Geçici antrenör		16/17 (17 Eki 2016) 16/17 (5 Kas 2016)  
Wolfsburg II
Teknik Direktör		15/16 (1 Tem 2015) 16/17 (16 Eki 2016)  
Nürnberg
Teknik Direktör		14/15 (1 Tem 2014) 14/15 (10 Kas 2014)  
Wolfsburg II
Teknik Direktör		13/14 (1 Tem 2013) 13/14 (30 Haz 2014)  
Hannover 96 II
Teknik Direktör		11/12 (27 Kas 2011) 12/13 (30 Haz 2013)  
Hannover
Genel müdürlüğün yardımcısı		09/10 (1 Eki 2009) 11/12 (26 Kas 2011)  

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