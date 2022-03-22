Valerien Ismael kimdir, kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Beşiktaş teknik direktörlüğü ile anılan Valerien Ismael'in futbol hayatıı

Valerien Ismael kimdir? sorusu sporseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Alınan kötü sonuçların ardından, sezon sonunu beklemeden teknik direktör arayışını hızlandıran Beşiktaş’ta, Valerian Ismael ile anlaştı. Futbolculuk döneminde defans pozisyonunda görev alan tekbik adam son olarak West Bromwich'i çalıştırdı. Dünya Kupası'nda oynayabilmek için eşinin memleketi olan Togo adına Togo millî takımı'yla mücadele etme arzusu da FIFA tarafından reddedildi.