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Hürriyet
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Basketbol
Haber Giriş: 12 Eylül 2020 - 15:02 | 

Gizlice fotoğraflarını çektiğini görünce...

İtalyan eski basketbolcu ve modeli çıldırtan olay...

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İtalyan eski basketbol oyuncusu ve model Valentina Vignali, yaşadığı skandal bir olayla gündeme oturdu.

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Vignali, arkadaşlarıyla teknede tatil yaptığı sırada kaptanın gizlice fotoğraflarını çektiğini iddia etti.

3KENDİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM
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"KENDİ GÖZLERİMLE GÖRDÜM"

Grazia'ya konuşan İtalyan model şu ifadeleri kullandı:

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"Başka bir kadına olmasını istemem. Karaya çıktıktan sonra konuya açıklık getirmek istedim ve adama sordum. 50 yaşlarındaydı.

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Telefonuna bakmak istedim çünkü fotoğraflarımızı çekmişti. 'Özel bir şey değil' dedi. Sonrasında da bana telefonu verdi ve kendi gözlerimle gördüm.

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Bu mide bulandırıcı bir olay. Mesaj kısmına da 'Bunlar senin için yeterli mi? Yoksa daha fazla ister misin?' yazmıştı. Fotoğrafları başkasına da göndermiş.

7BÖYLE BİR OLAYDA SESSİZ KALAMAZSINIZ
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"BÖYLE BİR OLAYDA SESSİZ KALAMAZSINIZ"

Sessiz kalmamaya karar verdim. Kızlar şunu bilmeli ki böyle bir olayda hemen söylemelisiniz, sessiz kalamazsınız.

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Tabii ki ben bir modelim. Playboy dergilerine kapak oluyorum fakat onlar benim seçtiğim fotoğraflarım.

9NE YAZIK Kİ KANITIM YOK
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"NE YAZIK Kİ KANITIM YOK"

Gizlice çekilen fotoğrafla dergi fotoğrafları arasında çok fark var. Gizlice bacaklarımın arasından çekilen fotoğrafla karşılaştırılamazlar.

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Benim hatam kaptanın cep telefonunu denize atmak oldu. Ne yazık ki şu an bir kanıtım yok."

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