Gizlice fotoğraflarını çektiğini görünce...

İtalyan eski basketbol oyuncusu ve model Valentina Vignali, yaşadığı skandal bir olayla gündeme oturdu. Vignali, arkadaşlarıyla teknede tatil yaptığı sırada kaptanın gizlice fotoğraflarını çektiğini iddia etti.Grazia'ya konuşan İtalyan model şu ifadeleri kullandı: Başka bir kadına olmasını istemem. Karaya çıktıktan sonra konuya açıklık getirmek istedim ve adama sordum. 50 yaşlarındaydı. Telefonuna bakmak istedim çünkü fotoğraflarımızı çekmişti. 'Özel bir şey değil' dedi. Sonrasında da bana telefonu verdi ve kendi gözlerimle gördüm.Bu mide bulandırıcı bir olay. Mesaj kısmına da 'Bunlar senin için yeterli mi? Yoksa daha fazla ister misin?' yazmıştı. Fotoğrafları başkasına da göndermiş.Sessiz kalmamaya karar verdim. Kızlar şunu bilmeli ki böyle bir olayda hemen söylemelisiniz, sessiz kalamazsınız.Tabii ki ben bir modelim. Playboy dergilerine kapak oluyorum fakat onlar benim seçtiğim fotoğraflarım.Gizlice çekilen fotoğrafla dergi fotoğrafları arasında çok fark var. Gizlice bacaklarımın arasından çekilen fotoğrafla karşılaştırılamazlar.Benim hatam kaptanın cep telefonunu denize atmak oldu. Ne yazık ki şu an bir kanıtım yok.