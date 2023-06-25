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Urfa Aslanı'nın sahibi Jokey Selim Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Kaya Selim Kaya'nın kardeşi mi? İşte Selim Kaya'nın hayatı hakkında bilgiler

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#Selim Kaya Kimdir#Urfa Aslanı Kimin Atı#Mehmet Kaya
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 19:05

Jokey Selim Kaya'nın hayatı 97. Gazi Koşusu ile gündeme geldi. 97’nci Gazi Koşusu’nu, Selim Kaya’nın sahibi olduğu, Mehmet Kaya’nın jokeyliğini yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan, 2:30:35’lik derecesiyle kazandı. Henüz 11 yaşında iken abileriyle birlikte hipodromlara giderek seyis olarak işe başlayan Selim Kaya Mehmet Kaya'nın kardeşidir. Türkiye, Dubai gibi ülkelerde yarış binerek toplamda "2951" yarışta birinciliğe ulaşan Kaya aynı zamanda İsmet İnönü Koşusu'nu 6 kez kazanarak Halis Karataş ile bu Koşuyu en çok kazanan jokey unvanını paylaşmaktadır. Peki, Urfa Aslanı'nın sahibi Jokey Selim Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, o isimle ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Urfa Aslanının sahibi Jokey Selim Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli Mehmet Kaya Selim Kayanın kardeşi mi İşte Selim Kayanın hayatı hakkında bilgiler

Jokey Selim Kaya ve Mehmet Kaya kimdir? sorusu Gazi Koşusu'nun ardından öne çıkan konulardan oldu. Yarışı Selim Kaya’nın sahibi olduğu, Mehmet Kaya’nın jokeyliğini yaptığı 'Urfa Aslanı' isimli safkan kazanırken Selim Kaya'nın neyi olduğu da gündeme geldi. Attan düşerek hayatını kaybeden abisinin izinden giderek jokey olmaya karar veren Selim Kaya, gerek yurtiçi gerek yurtdışında yarışmalarda başarı kazanmıştır.

2/4SELİM KAYA KİMDİR, MEHMET KAYANIN NEYİ

SELİM KAYA KİMDİR, MEHMET KAYA'NIN NEYİ?

Gazi Koşusu'nu kazanan 'Urfa Aslanı' atının sahibi Selim Kaya, Jokey Mehmet Kaya'nın kardeşidir. Beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren Ramazan Kaya’nın kardeşi olan Selim Kaya 1 Mayıs 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

26 çocuktan biri olarak babasının yokluğunda ailesine bakabilmek için 7 ile 10 yaşları arasında çobanlık yapmıştır. O yıllarda ailesinin maddi durumu sebebiyle atını Şanlıurfa'dan yürüyerek 1 haftada Adana'ya götürdüğünü söylemiştir. Henüz 11 yaşında iken abileriyle birlikte hipodromlara giderek seyis olarak işe başlamıştır. İlerleyen yıllarda attan düşerek hayatını kaybeden abisinin izinden giderek jokey olmaya karar vermiştir. Henüz jokeyliğe adım atamamış bir apranti iken attan düşerek kaburgasında çatlak, kafatasında çatlaklarla haftalarca yoğun bakımda kalmıştır. Bu zor süreci atlattıktan sonra, at binmeye devam etmiş ve kısa sürede 100 yarış kazanarak jokeyliğe adım atmıştır.

3/4Urfa Aslanının sahibi Jokey Selim Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli Mehmet Kaya Selim Kayanın kardeşi mi İşte Selim Kayanın hayatı hakkında bilgiler

Yıllarca üst seviyede at binen Kaya, gerek yurtiçi gerek yurtdışında yarışmalarda başarı kazanmıştır. Ribella, Kafkaslı, Pan River, Finesse ve daha birçok şampiyon atla koşmuştur. Ekim 2016 yılında kendi gibi jokey olan Ömer Kaya'nın at üzerinden düşerek ölmesiyle sonuçlanan tatsız günler Kaya ve ailesine büyük darbe vurmuştur. Aralık 2017 tarihinde ailenin büyüğü ve Türk Yarış Atçılığının en başarılı isimlerinden, at sahibi Remazan Kaya kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. 14 Şubat 2018 tarihinde hayatını kaybeden Ramazan Kaya'nın da vefatı sonrası bir süre camiadan uzaklaşmış olsa da daha sonra at binmeye devam etmiştir.

Türkiye, Dubai gibi ülkelerde yarış binerek toplamda "2951" yarışta birinciliğe ulaşmıştır. 2010 yılında "Mystical Storm" adlı atla Gazi Koşusu'nu kazanmıştır. Jokey ayni zamanda İsmet İnönü Koşusu'nu 6 kez kazanarak Halis Karataş ile bu Koşuyu en çok kazanan jokey ünvanini paylaşmaktadir. Kaya, Kafkaslı isimli safkanla 58 yarış kazanarak bir dünya rekoruna imza atmıştır. Selim Kaya, 31 Aralık 2020'nin son saatlerinde jokeylik kariyerini bitirme kararı aldığını açıklamıştır. Covid 19 Pandemisi sebebiyle seyircilerin hipodroma girişinin yasak olduğu günlerde "yarışların seyirciyle koşulduğu ilk gün, yarışseverin önünce jübile yapacağım' demiştir. Kaya şimdilerde ticarete atılarak şirket kurmuştur.

4/4Urfa Aslanının sahibi Jokey Selim Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli Mehmet Kaya Selim Kayanın kardeşi mi İşte Selim Kayanın hayatı hakkında bilgiler

Yarışları terk edeceğini açıklamasına sebeplerden biri "kamçı kullanımının eziyet" olduğu şeklinde açıklamıştır. Bunun üzerine Selim Kaya 5 Ocak 2021 tarihindeki yarışta bindiği "Benim Zaferim" isimli safkanla kamçı vurmadan birinciliğe ulaşarak ilginç ve dikkat çekici bir başarı kazanmıştır.

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