Urfa Aslanı'nın sahibi Jokey Selim Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Mehmet Kaya Selim Kaya'nın kardeşi mi? İşte Selim Kaya'nın hayatı hakkında bilgiler

Yıllarca üst seviyede at binen Kaya, gerek yurtiçi gerek yurtdışında yarışmalarda başarı kazanmıştır. Ribella, Kafkaslı, Pan River, Finesse ve daha birçok şampiyon atla koşmuştur. Ekim 2016 yılında kendi gibi jokey olan Ömer Kaya'nın at üzerinden düşerek ölmesiyle sonuçlanan tatsız günler Kaya ve ailesine büyük darbe vurmuştur. Aralık 2017 tarihinde ailenin büyüğü ve Türk Yarış Atçılığının en başarılı isimlerinden, at sahibi Remazan Kaya kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştır. 14 Şubat 2018 tarihinde hayatını kaybeden Ramazan Kaya'nın da vefatı sonrası bir süre camiadan uzaklaşmış olsa da daha sonra at binmeye devam etmiştir.



Türkiye, Dubai gibi ülkelerde yarış binerek toplamda "2951" yarışta birinciliğe ulaşmıştır. 2010 yılında "Mystical Storm" adlı atla Gazi Koşusu'nu kazanmıştır. Jokey ayni zamanda İsmet İnönü Koşusu'nu 6 kez kazanarak Halis Karataş ile bu Koşuyu en çok kazanan jokey ünvanini paylaşmaktadir. Kaya, Kafkaslı isimli safkanla 58 yarış kazanarak bir dünya rekoruna imza atmıştır. Selim Kaya, 31 Aralık 2020'nin son saatlerinde jokeylik kariyerini bitirme kararı aldığını açıklamıştır. Covid 19 Pandemisi sebebiyle seyircilerin hipodroma girişinin yasak olduğu günlerde "yarışların seyirciyle koşulduğu ilk gün, yarışseverin önünce jübile yapacağım' demiştir. Kaya şimdilerde ticarete atılarak şirket kurmuştur.