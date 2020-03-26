Ünlü teknik adamdan corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'e mesaj!

Hastanede karantina altında tedavisi süren Fatih Terim, sağlık durumu hakkındaki son bilgileri de yine kendisi paylaşmayı seçmiş ve "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." şeklinde paylaşım yapmıştı.