Ünlü teknik adamdan corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'e mesaj!
Türkiye'de corona virüse yakalanan ilk teknik direktör olan Fatih Terim için övgü dolu bir açıklama yapıldı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının yankıları Avrupa'da devam ediyor.
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Terim'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın ardından çok sayıda ülkenin yayın organları, son dakika duyurusuyla bu gelişmeyi okuyucularına aktarmıştı.
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Hastanede karantina altında tedavisi süren Fatih Terim, sağlık durumu hakkındaki son bilgileri de yine kendisi paylaşmayı seçmiş ve "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum." şeklinde paylaşım yapmıştı.
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Terim'in corona virüs teşhisinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavisine başlanırken, Türkiye'den ve dünyada bir çok isim sarı kırmızılı teknik direktör için geçmiş olsun mesajı yayınlamıştı.
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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Alman teknik adam Domeni Tedesco da Fatih Terim hakkında konuştu. Tedesco, tecrübeli teknik direktöre hayranlığını dile getirdi.
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ÇOK ETKİLENDİĞİMİ SÖYLEDİM
Genç takımlarda çalışmaya çok erken başladım. Stuttgart'ta 9 yıl, Hoffenheim'da 2 yıl çalıştım ve Almanya'da genç takımlara çok özen gösterildiğini söyleyebilirim. 17 yaşında ve ya 19 yaşın altında iyi işler yaparsanız, Bundesliga'ya atlayabilirsiniz. Fiorentina mı? Açığa kavuşturalım. Hep sevdiğim bir ekipti ama her şey bir basın toplantısında, Galatasaray - Schalke maçı öncesinde bana sorulan bir soru ile başladı. Fatih Terim'in Fiorentina'sından, oynadığı oyundan çok etkilendiğimi söyledim. Fatih Terim'e hayran kalmıştım. Terim nedeniyle Fiorentina'yı takip ediyordum
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Aynı zamanda harika bir karakter. Bu yüzden Fiorentina'yı takip ettim ancak bu, onların taraftarı olduğum anlamına gelmiyor. Şimdi harika bir takıma antrenörlük yapmaktan ve kupada yarı finalde olmaktan zevk alıyorum. Ve her şeyden önemlisi iyi anılar bırakmak istiyorum.
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HARİKA BİR KARAKTER
Fatih Terim de geçen sezon Tedesco hakkında ''Çok genç, başarılı ve önü açık bir teknik direktör'' değerlendirmesinde bulunmuştu.
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Geçen sezon Schalke 04'ü çalıştıran Domeni Tedesco, şu an Rus ekibi Spartak Moskova'da teknik direktörlük görevinde bulunuyor.