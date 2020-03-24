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Futbol
Haber Giriş: 24 Mart 2020 - 10:58, /

Ünlü sporcu gönüllü olarak çalışıyor!

Avrupa'da Corona virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da tıbbi yardım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Avrupa'da Corona virüsün en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ses getiren bir gönüllü çalışma olayı ortaya çıktı.

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Hastalıkla yoğun bir şekilde boğuşan İtalya'dan iç ısıtan bir gönüllü yardım haberi geldi.

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İtalya Milli Takımı forması da giyen ünlü ragbici Maxime Mbanda, Corona virüsü döneminde gönüllü olarak çalışıyor.

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Babası bir cerrah olan Maxime Mbanda, gönüllü olarak amnbulans şoförlüğü yapıyor.

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Günde 13 saat çalışan 27 yaşındaki ünlü sporcu, ülkesine yardım için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

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"Ragbi ve diğer sporlarla ilgili her şey ertelenince ülkeme yardımcı olmak istedim. Sağlıkla ilgili bir tecrübem olmasa da insanlara yardım etmek istedim."

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"12-13 saat aralıksız çalışıyorum. Ama yoğun bakımlardaki hastaları gördükçe, ölüm haberlerini aldıkça yorulduğumu hissetmiyorum bile. Bu hastalıkta insanlar için 1 saatin bile önemi var. Elimden geleni yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim."

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"Bazı hastalarla iletişim kurmamı istiyorlar. Onlara moral olması için. Aralarında beni tanımayanlar da oluyor ama anlatıp neşelerini yerine getiriyorum. Kimisi de konuşamıyor. Gözlerimizle iletişim kuruyoruz"

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"Hastalığın olduğu ülkelerdeki insanlardan isteğim bir süre izole yaşamaları. Lütfen evlerinizden çıkmayın. Hayatında kimse ölmemiş bir hasta, odasındaki 3 kişinin ölümüne şahit oldu. Bunu yaşamak istemezsiniz"

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İtalya'da bugüne kadar 63 bin 927 vaka tespit edildi, 6 bin 77 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 432 kişi ise iyileşti.

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