Unai Emery eşini aldattığı sevgilisini başka bir kadınla daha aldattı! Çılgın aşk üçgeni...
İspanyol teknik direktör Unai Emery'nin yaşadığı aşk hayatı İngiltere'de çok konuşuldu...
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Geçtiğimiz aylarda Arsenal'deki görevine son verilen Unai Emery, bir darbe de aşk hayatında yedi.
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İspanyol teknik direktör, Lorena Bernal ile boşandıktan sonra kendisini bir anda aşk üçgeninde buldu.
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İngiliz basınının haberine göre Emery, aynı anda iki kadınla birlikte oldu. İddianın sahibi ise Emery'nin Brit Sacha Wright...
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Brit Sacha Wright'ın açıklamalarına göre İspanyol teknik adam, bir bar sahibi olan Lucila Vila Segui ile tanışıp sevgili oldu. Tabii bu arada Bernal ile evliliği devam ediyordu.
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Ardından Emery, hem Lucila'yı Brit Sacha Wright ile aldattı. Aynı anda iki kadınla sevgili olan 48 yaşındaki teknik direktör, hem Lucila'ya hem de Sacha'ya 'Sevgilim yok' dedi...
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Ancak Arsenal'deki görevinden alınınca ise işler değişti. Emery, Arsenal'den ayrıldıktan sonra Sacha'ya 'Sen uğursuzsun!' diyerek terk etti.
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Sacha, 'Emery bana beyaz cadı dedi. Benim uğursuz olduğumu söyledi ve benden ayrıldı. Ancak hala Lucila ile beraber' şeklinde konuştu.
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İngiliz basınına konuşan Lucila'nın yakınları da Emery ve Lucila'nın beraber olduklarını doğruladı. Hatta iddialara göre ikili, Paris'te yaşamaya başladı.
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Lorena Bernal ile boşanan Emery'nin bu süreç içinde Lucila ile beraber olduğu da ortaya çıktı. İkilinin 10 yıldır sevgili olduğu ve evlilik sürecinde de ilişkilerinin hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Emery, böylece eşini aldattığı sevgilisini başka bir kadınla daha aldatmış oldu.
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The Sun'a konuşan Lucila Vila Segui'nin bir arkadaşı, ''Lucia, onunla tüm dünyayı dolaştı. Hep yanındaydı. Evli olmadıkları halde karı koca gibi yaşıyorlardı, birlikte zaman geçiriyorlardı. Hala birlikteler. Bu biraz kafa karıştırıcı çünkü başka bir kadın da geçtiğimiz aya kadar onunla birlikte olduğunu söyledi...'' sözlerini kullandı.
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Arsenal'in Türk asıllı yıldızı Mesut Özil, Emery görevdeyken İspanyol teknik direktörle çok sorun yaşamıştı.