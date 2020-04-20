Unai Emery eşini aldattığı sevgilisini başka bir kadınla daha aldattı! Çılgın aşk üçgeni...

Lorena Bernal ile boşanan Emery'nin bu süreç içinde Lucila ile beraber olduğu da ortaya çıktı. İkilinin 10 yıldır sevgili olduğu ve evlilik sürecinde de ilişkilerinin hızlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Emery, böylece eşini aldattığı sevgilisini başka bir kadınla daha aldatmış oldu.