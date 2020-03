Uğur Meleke: Fenerbahçe tarihine absürt bir leke olarak geçecek

YÖNETİM HİÇ Mİ SUÇLU DEĞİL 2- Fenerbahçe ne yazık ki, her sezon aynı şeyleri yapan ama farklı sonuç bekleyen bir yönetim anlayışına evrildi. Aziz Yıldırım yönetimini ayrılık, transfer ve iletişim açısından eleştirip, Yıldırım dönemi politikalarının tümünü, daha sert bir biçimde hayata geçiren bir başkan var Fenerbahçe’de. Sorun teknik adam değil, Comolli de değil. İnanın bana transferler de değil. Kaldı ki bir an için sorunun bunlar olduğunu varsayalım. O zaman bu tercihi yapan yönetim hiç mi suçlu değil. İşte en önemli nokta burası. Doğru tercihler ve kararlar sizi başarıya götürür. Ali Koç ve yönetimi 2 sezondan bu yana yanlış kararların ve iletişimin sıkıntısını çekiyor. Ve ısrarla tüm bu başarısızlıkların nedenini de dışarıda arıyor. Fenerbahçe’nin hakem hatasından canı yandı mı, yandı. Peki bu başarısızlığın tek nedeni bu mu? Elbette değil. Taraftar istedi diye teknik adam alınırsa, kulübü taraftar yönetir. Önemli olan ise kulübü her şeye rağmen ve inandığınız ilkelerle yönetmek