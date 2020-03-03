Haber Giriş: 03 Mart 2020 - 07:57,
Uğur Meleke: Fenerbahçe tarihine absürt bir leke olarak geçecek
Hürriyet Futbol Konseyi'nde Mehmet Arslan, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Kanat Atkaya, futbol gündemindeki konuları masaya yatırdı.
SORULAR
1- Futbolda az görülen bir şey yaşandı. Ersun Yanal gitti ama gitmedi! Bir teknik direktörün istifa ettikten sonra bir maça çıkmasını nasıl okumalı?
3- Beşiktaş, Süper Lig’de beş karşılaşmalık son derece zorlu bir fikstürden 10 puan ve tamir edilmiş bir moralle çıktı. Siyah beyazlılar için hedef ne olmalı? Şampiyonluk gerçekçi bir hedef mi?
5- Süper Lig’de bu hafta sonu Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. İki takım da 48 puanda ve liderin ensesinde. Sivas 4 eylül Stadı’nda nasıl bir maç ve skor bekliyorsunuz?
CEVAPLAR | MEHMET ARSLAN
1- Edindiğim bilgileri aktarayım: Ayrılık kararı pazar günü alındı. G.Saray maçından sonra değil. Bu çok açık ve net. Ve ayrılık kararı Ersun Yanal tarafından alındı. “Artık dayanamıyorum” diye istifa etti. Tazminat konusu falan gündeme bile gelmedi. F.Bahçe’nin açıklamasındaki fedakârlık kısmı da bu noktaya işaret ediyor. Yanal maaşını almadığı zamanlarda bile bir talepte bulunmadı. Trabzonspor maçına Ersun Yanal ile çıkma kararı hoca ve yönetimin istişaresi sonucu alındı. Gerekçesi de çok açık, “Trabzonspor maçı çok önemli. Ersun Yanal’ın, Antalya maçında kulübede olmaması takımı çok etkiledi. Başladığı mevkiiyi bile kaybeden oyuncular vardı. Bu önemli maçta Yanal takımın başında olsun, daha sonra ne yapacağımıza çarşamba gününden sonra karar veririz. Şu ana kadar ne Erol Bulut ne de başka bir hoca ile temas olmadı. Bu bilgiler ışığında doğu karar mı değil mi siz karar verin.
YÖNETİM HİÇ Mİ SUÇLU DEĞİL
2- Fenerbahçe ne yazık ki, her sezon aynı şeyleri yapan ama farklı sonuç bekleyen bir yönetim anlayışına evrildi. Aziz Yıldırım yönetimini ayrılık, transfer ve iletişim açısından eleştirip, Yıldırım dönemi politikalarının tümünü, daha sert bir biçimde hayata geçiren bir başkan var Fenerbahçe’de. Sorun teknik adam değil, Comolli de değil. İnanın bana transferler de değil. Kaldı ki bir an için sorunun bunlar olduğunu varsayalım. O zaman bu tercihi yapan yönetim hiç mi suçlu değil. İşte en önemli nokta burası. Doğru tercihler ve kararlar sizi başarıya götürür. Ali Koç ve yönetimi 2 sezondan bu yana yanlış kararların ve iletişimin sıkıntısını çekiyor. Ve ısrarla tüm bu başarısızlıkların nedenini de dışarıda arıyor. Fenerbahçe’nin hakem hatasından canı yandı mı, yandı. Peki bu başarısızlığın tek nedeni bu mu? Elbette değil. Taraftar istedi diye teknik adam alınırsa, kulübü taraftar yönetir. Önemli olan ise kulübü her şeye rağmen ve inandığınız ilkelerle yönetmek
SERGEN YALÇIN HEPİMİZİN KAZANCI OLACAK
3- Büyük bir kazanca doğru gidiyor Beşiktaş. Sergen Yalçın’la, Fatih Terim’ini yaratıyor. Öyle bir özgüven inşa etmeye başladı ki Sergen Yalçın, taraftarı, yönetimi ve futbolcuları ayağa kaldırdı. Bunda da saha içinde oynattığı futbol kadar, saha dışındaki net ve komplekssiz ifadelerinin etkisi çok fazla. Bahanelere sığınmayan, düşündüğünü ifade eden ve özeleştiri yapabilen bir teknik adam karakteri sergiliyor. Yıllardır lafı eveleyen, geveleyen ve bahane üreten, özeleştiriden kaçan teknik adamlar kültürü Sergen Yalçın ile net konuşan ve teşhis koyan teknik adamlara dönüşüyor. Yalçın sadece Beşiktaş’ın değil, hepimizin kazancı olacak.
TERİM ODAKLANDIĞINDA BAŞARIYI YAKALIYOR
4- Bunun tek yanıtı var Fatih Terim. Geçtiğimiz haftalarda da söylemiştim. Hatırlayın ligin ilk yarısını. Ali Koç ile tartışmalar, hakemler hakkında konuşmalar vs vs. Fatih Terim saha içinden daha çok saha dışına odaklanmıştı. 2 sezon önce de Aykut Kocaman ile Şenol Güneş tartışırken, Fatih Terim bunların dışında kalmış ve şampiyon yapmıştı. Benzer bir süreci yaşıyoruz. Fatih Terim kendi öfkesini ve egosunu yendiğinde önünde hiçbir takım duramıyor. Odaklandığı anda başarıyı yakalıyor.
BERABERLİĞİN AĞIR BASTIĞI BİR MAÇ OLACAK
5- Haftanın en güzel, en heyecanlı maçı. Bir yanım bol gollü, diğer yanım da çok kontrollü bir maç olur diyor. Elbette bol gollü olmasını diliyorum. Ama beraberliğin ağır bastığı bir maç olacak. Hislerim bana bunu söylüyor.
TRABZON İLK DEFA 2 KUPAYA BU KADAR YAKIN
6- Trabzonspor yıllar sonra ilk defa iki kupaya birden bu kadar yakın. Ve Fenerbahçe’yi ilk kez bu kadar zor durumda yakalayacaklar. Bu durum bile onları kupaya ekstra bir motivasyonla hazırlanmaya iter. Dolayısıyla 2 kupa birden kazanmak neden olmasın. Kadro yapısı da, psikolojik yanı da bunun için çok uygun. Hele Fenerbahçe’yi geçerlerse, onların yolu açık.
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