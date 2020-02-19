UEFA'nın 2 yıllık cezasının ardından Manchester City'den ilk açıklama!

Spor Arena Dış Haber | UEFA, Manchester City'nin FFP'ye uymadığı gerekçesiyle Avrupa Kupaları'ndan 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıklamıştı.Avrupa'da şok etkisi yaratan bu kararın ardından İngiliz ekibinden ilk açıklama geldi.Manchester City, UEFA tarafından verilen Avrupa'dan 2 yıl men cezası hakkında sessizliğini bozdu.İngiliz kulübünün CEO'su Ferran Soriano, takımın resmi sitesinden taraftarlara seslenirken FFP kurallarını ihlal etmediklerini açıkladı.Soriano, UEFA'nın verdiği 2 yıllık Avrupa'dan men cezası hakkında şunları söyledi;Taraftarımız iki şeyden emin olabilirler. Hakkımızda yapılan iddialar doğru değil. Bunu kanıtlamak için elimizden geleni yapacağız.Taraftarların bizi desteklediğni biliyoruz. Yıllar boyu zor zamanlardan geçtik. Şimdi de geçiyoruz. Birlikte hareket edeceğiz ve bunu atlatacağız.Kulübün sahibi bu kulübe para vermedi. Kara geçen bir kulübüz. Hiçbir borcumuz yok, ekside değiliz. Hesaplarımız birçok kez incelendi, bir şey bulunmadı.Verilen cezanın bir çözümünü arayacağız. Adil olunmasını istiyoruz. Haklarımızı arayacağız, CAS'a gideceğiz. Yaz gelmeden bu süreci halletmek istiyoruz.FFP'ye aykırı bir şey yapmadık. Uzun bir dosya hazırladık ve haklı olduğumuzu kanıtlayacağız...Guardiola ile konuştuk. Durumu ona da anlattık. O sadece futbola odaklanmış durumda. Önümüzdeki maçları düşünüyor. Futbolcular da öyle...Başkanımız, teknik direktörümüz ve futbolcularımız hep birlikte bu süreci atlatacağız.Bunu yaz gelmeden halletmemiz gerek. Öyle olmalı çünkü işimizi yapmaya devam etmemiz gerekiyor.