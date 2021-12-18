UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? İşte Türkiye'nin rakipleri
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Türkiye UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti. Peki, UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman?
A Milli Futbol Takımı'nın 2022-23 UEFA Uluslar C Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Milliler 1'inci Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti UEFA Uluslar Ligi, lig aşaması kura çekimi UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapıldı. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katıldığı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye; Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1'inci Grup'ta yer aldı.
Türkiye'nin kendi kategorisinde 1. torbada yer aldığı kura çekiminde takımlar, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre farklı torbalara ayrılırken, Avrupa çapında COVID-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetliler katılmadı.
Türkiye'nin kendi kategorisinde 1. torbada yer aldığı kura çekiminde takımlar, 2020-21 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre farklı torbalara ayrılırken, Avrupa çapında COVID-19 vakalarında meydana gelen artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetliler katılmadı.
MAÇLAR HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR
A Milliler, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar ise bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar ise bir üst lige terfi edecek. A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te kendi aralarında oynayacakları play-out maçları sonrasında, C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, UEFA Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.
TÜRKİYE'NİN FİKSTÜRÜ
2022/23 UEFA Uluslar Ligi kura çekimi sonrasında Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı'nın müsabaka fikstürü açıklandı.
Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak A Millî Takımımızın maç tarihleri şu şekilde olacak:
4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları
7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye
11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye
14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya
22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg
25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye
Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.
Haziran 2022'de dört, Eylül 2022'de ise iki karşılaşma oynayacak A Millî Takımımızın maç tarihleri şu şekilde olacak:
4 Haziran 2022 Türkiye - Faroe Adaları
7 Haziran 2022 Litvanya - Türkiye
11 Haziran 2022 Lüksemburg - Türkiye
14 Haziran 2022 Türkiye - Litvanya
22 Eylül 2022 Türkiye - Lüksemburg
25 Eylül 2022 Faroe Adaları - Türkiye
Müsabakaların tamamı TSİ 21.45'te başlayacak.