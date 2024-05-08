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TV8,5 YAYIN AKIŞI 8 MAYIS (Günün şifresiz maçları) || TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz, kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Bayern Münih
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 15:21

TV8,5 yayın akışı 8 Mayıs, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelelerini yakından takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Borussia Dortmund oldu. Yarı final rövanş mücadelesinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaştı. B.Dortmund sahadan 1-0 galip ayrılarak 11 yıl sonra Devler Ligi'nde finale yükseldi. Real Madrid Bayern Münih maçı ile de Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı netleşecek. TV 8,5 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak maçlar belli oldu. Peki TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? Real Madrid ve Bayern Münih maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı? işte TV8,5 yayın akışı listesi...

1/4TV8,5 YAYIN AKIŞI 8 MAYIS (Günün şifresiz maçları) || TV8,5ta bu akşam hangi maçlar şifresiz, kimin maçı var Şampiyonlar Liginde finalistler belli oluyor

Real Madrid, Devler Ligi'nde Bayern Münih'i konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, konuk ettiği Real Madrid'le 2-2 berabere kaldı. Şimdi ise gözler rövanş mücadelesine çevrildi. İki takım da adını Devler Ligi finaline yazdırmak için sahaya çıkacak. Diğer taraftan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Borussia Dortmund finale yükseldi. Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 21 karşılaşmada iki takım da 9’ar galibiyet elde ederken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali dev maçlara sahne olurken şifresi yayınlanacağı kanallar da açıklandı. Peki Real Madrid ve Bayern Münih maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı? TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte 8 Mayıs Çarşamba TV8,5 yayın akışı bilgisi...

2/4BUGÜN TV8,5TA HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ

BUGÜN TV8,5'TA HANGİ MAÇLAR ŞİFRESİZ?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün (8 Mayıs Çarşamba) 22.00'de oynanacak Real Madrid - Bayern Münih karşılaşması şifresiz olarak TV 8,5 ekranlarında olacak.

BAKMADAN GEÇME!

3/48 MAYIS ÇARŞAMBA TV8,5 YAYIN AKIŞI

8 MAYIS ÇARŞAMBA TV8,5 YAYIN AKIŞI

07:00 Avrupa Ligi Yarı Final İlk Maç Özetleri
07:20 Konferans Ligi Yarı Final İlk Maç Özetleri
08:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
Spor
09:00 Hollanda Eredivisie 32. Hafta Özetleri
Spor
11:05 "PSG - Dortmund" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2.Maç
13:00 "Roma - Leverkusen" Avrupa Ligi Maçları
14:15 "Roma - Leverkusen" Avrupa Ligi Yarı Final 1.Maç
15:00 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
17:00 Best Off - Şampiyonlar Ligi 1993-1994 En Güzel Goller
17:30 "PSG - Dortmund" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2.Maç
18:00 Avrupa Ligi - Konferans Ligi Magazin
19:00 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Maçları
21:00 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
22:00 "Real Madrid - Bayern Münih" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2.Maçı / Canlı
00:00 "Dortmund - PSG" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç
00:10 "Bayern Münih - Real Madrid" Şampiyonlar Ligi Yarı Final 1.Maç

4/4TV8,5 YAYIN AKIŞI 8 MAYIS (Günün şifresiz maçları) || TV8,5ta bu akşam hangi maçlar şifresiz, kimin maçı var Şampiyonlar Liginde finalistler belli oluyor
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#UEFA Şampiyonlar Ligi#Real Madrid#Bayern Münih

BAKMADAN GEÇME!