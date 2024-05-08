TV8,5 YAYIN AKIŞI 8 MAYIS (Günün şifresiz maçları) || TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz, kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor!

Real Madrid, Devler Ligi'nde Bayern Münih'i konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih, konuk ettiği Real Madrid'le 2-2 berabere kaldı. Şimdi ise gözler rövanş mücadelesine çevrildi. İki takım da adını Devler Ligi finaline yazdırmak için sahaya çıkacak. Diğer taraftan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Borussia Dortmund finale yükseldi. Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 22. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 21 karşılaşmada iki takım da 9’ar galibiyet elde ederken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali dev maçlara sahne olurken şifresi yayınlanacağı kanallar da açıklandı. Peki Real Madrid ve Bayern Münih maçı TV8,5 ta yayınlanacak mı? TV8,5'ta bu akşam hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte 8 Mayıs Çarşamba TV8,5 yayın akışı bilgisi...